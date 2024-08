Mi querida Fabiola. Chau a la retórica feminista falsa K

(Por: Rubén Lasagno) – Alberto Fernández, el incorruptible, parece que no era ni santo ni devoto. Además de los desastres institucionales y de gestión que arrastró a lo largo de sus cuatro indeseables años de “gobierno” en representación del peronismo/kirchnerismo, dejó múltiples lunares de corrupción, producto del ADN partidario, que comenzaron a aflorar con mayor intensidad luego de su partida, porque como sabemos, solo basta que alguien pierda el poder para que las desgracias arrecien, los cumpas flaqueen y la tranquilidad kantiana de los “ex presidentes” empiece a perder brillo y sustentabilidad.

Y el cínico, inútil y corrupto espécimen que nos impuso Cristina Fernández por cuatro años en el poder, mostró la hilacha. Y ahora, los medios se hacen un festín empalmando los discursos feministas del más acérrimo defensor de la mujer en público, mientras puertas adentro molía a palos a su concubina.

A Fernández no le bastó con ser un chanta, el peor presidente de la historia, un inservible todo tiempo y un mitómano; posiblemente, por esas condiciones tan naturales que envuelven al kirchnerismo, haya sido evaluado por la condenada, como el candidato ideal y por esas aptitudes lo ungió candidato, lo vendió como la vuelta del kirchnerismo mejorado y después de haber hundido al país, nos enteramos que es un maltratador, golpeador de mujeres y misógino de primer orden.

Los muchachos son asi…

Pero el Peronismo aún lo sigue encubriendo y no se conoce hasta el momento que lo hayan expulsado del partido; y no es el único. Ésta perversión implícita que tiene la genética partidaria, llega implacable a todo el mundo bajo la carpa protectora de la truchoideología ladriprogresista. Vean lo que pasa en Santa Cruz con los compañeros acusado o procesados (nunca condenados) de la gloriosa militancia K, entre ellos el Presidente de la Sociedad de Fomento de Cañadón Seco, un hábil abusador procesado, imputado y nunca condenado, que sigue en funciones electivas gracias al anterior gobierno K, la justicia perezosa y a Claudio Vidal que no mueve un dedo para repudiarlo ni siquiera en las redes.

Asunción de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner – Foto:

La madre putativa de Alberto Fernández, de paseo por México, lo presentó en campaña como un estadista; hasta ahora no abrió la boca; una vez más, la ex presidente (como tantas veces) se guarda en el cascarón de su propia vergüenza al darse cuenta que se volvió a equivocar y muchos argentinos cayeron en su trampa y por eso tuvimos a este inmoral de Alberto Fernández como presidente, un título que se le debería retirar, como también su pensión y la custodia que no pueden estar cuidando a un delincuente, aunque hay otros casos, como Boudou y CFK, quienes siguen gozando de los privilegios en un país con impunidad para privilegiados.

Ellos, ellas, docentes, docentas…

Pero Alberto no solo se llevó puesto a si mismo con su propia indignidad, terminó de pulverizar la retórica feminista falsa sostenida por el relato K, las “políticas de género”, los ministerios de la Mujer, el INADI y todos los inventos elaborado a lo largo de 16 años del ladriprogresismo, que nos vendían consejos pero su propia tropa incumplían y solo eran aguantaderos militantes donde miles de millones de pesos, iban para alimentar vagos apegados a ese relato falaz.

Mi querida Fabiola, finalmente, no era tan querida; y Alberto Fernández no está solo en la comisión de este aberrante delito. Su entorno ministerial, los funcionarios que cobraban por sostener la bandera trucha de los derechos de la mujer y el género, tienen que ser apuntados como cómplices y procesados por encubrir las atrocidades que sucedían tras las paredes de la quinta de Olivos, donde el borracho que Berni pidió que se llevaran los que lo habían traído, hacía fiestas bien regadas, con chicas más jóvenes que él y participaban los amigotes, quienes de noche hacían orgías en pandemia y durante la semana robaban millonarias sumas de la billetera pública, abierta a los amigos por el maltratador oficial. Repentinamente, muchos ex “funcionarias y funcionarios” (como les gusta discriminar a los K) salen a despegarse de la onda expansiva. Tarde, ahora hay que exponerlos.

Todos son cómplices de esta brutalidad y la sociedad, debe conocer a cada uno de ellos para correrlos de la escena política, votando en contra de cada lugar donde se encuentren. No es casualidad que delincuentes de este tipo tengan la misma cuna política: Jose Alperovich condenado a 16 años por violador, Fernando Espinosa, el senador bonaerense Jorge Romero, Julian Eyzaguirre, Nicolás Roó y Gustavo Matias, todos estos acusados de abuso sexual, pertenecientes a La Cámpora, Ezequiel Guazorra y Pedro Brieger, solo por nombrar algunos, nunca tuvieron el repudio de los “colectivos de mujeres”, ni de los pañuelos verdes y ninguna manifestación de parte de las estructuras del gobierno del maltratador Alberto Fernández. Pero, era obvio, si “el padre” le pegaba a su esposa embarazada, sus “hijos”/funcionarios no iban a salir a defender a las víctimas de la patota propia.

Muchas veces lo dije desde este mismo espacio y tantas veces hemos podido corroborar la mentira y la simulación de esta casta política abyecta y desclasada que trató hasta de sustituir símbolos en nuestro idioma para hacernos creer que producían cambios, que estaban preocupados por la mujer, el género y los niños y detrás de las cuatro paredes de su gobierno anidaban degenerados de toda laya y el monstruo mayor, producto de su propia perversión ideológica y deleznable práctica política, puesta en carne viva por la realidad a la cual trataron de disimular en los últimos cuatro años de un gobierno para el olvido. (Agencia OPI Santa Cruz)