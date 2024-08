Los jubilados, la variable de ajuste de todos y cada uno de los gobiernos, a los que en campaña dicen que van a defender

(Por: Rubén Lasagno) – El sector de los jubilados, tanto nacionales como provinciales, es la base de cualquier campaña política de quien se vea como posible candidato a la presidencia o a la gobernación. Después, cuando ya se encuentran apoltronado en el cargo, el ANSES o la Caja de Previsión Social, pasan a ser el tesoro mejor cuidado de cada gobernante, pero no en favor de los jubilados, sino en favor del propio gobierno que integra los fondos de esa repartición que se nutre de los aportes del personal en actividad y de los ahorros de los que han aportado toda la vida, para sustentar otras actividades, entre ellas el desvío de fondos a fines distintos a los establecidos o en definitiva, a la corrupción.

El presidente Javier Milei en campaña vociferaba cual león enjaulado, la inmoralidad del kirchnerismo que tenía a los jubilados postergados y había quitado la fórmula de aumento automático diseñada por el macrismo. También los culpaba de ingresar 1 millón de jubilados sin aportes.

Una vez que ganó y ya asumido en las funciones como Presidente, determinó que los jubilados no recibirían aumentos, porque el volumen de fondos necesarios, reducía el ahorro planificado por la fuerza Libertaria o lo que es igual, no le permitía combatir el déficit.

De esta manera, Milei le imprimió a su gestión un giro de 180º que en la práctica se constituye en una mentira de campaña más, encubierta en el discurso del engaño permanente y el usufructo ilegal de dinero genuino que pertenece a una clase pasiva que, como la palabra lo dice, no tiene peso específico en la actividad diaria del país y por lo tanto, no puede hacer paros ni interrumpir la vida diaria ni entorpecer al gobierno, por cuanto a criterio de los que detentan el poder, son viejos y a nadie les importa, incluyendo (y especialmente) a ellos.

Pero el jubilado tiene en sus manos el voto. Y así como se registró un aumento considerable del sufragio de jubilados en las elecciones del 2023, cada uno de ellos deberá aplicar su voto correctivo en el 2025 y el 2027. De esa manera, sin duda, el actual gobierno nacional entenderá que no se puede mentir sin costo y el mayor costo posible es arrancarle la posibilidad de seguir robando de el ANSES, como han hecho los sucesivos gobierno que precedieron al actual, ajustando a lo que no pueden defenderse mientras licúan más de 30 mil millones de pesos en publicidad oficial con YPF o le asignan más de 150 millones de dólares a la Inteligencia Estatal que mantienen herrumbrada e inactiva.

El mecanismo político universal

A nivel provincial pasa algo similar. Claudio Vidal se rasgaba las vestiduras por la situación de los jubilados provinciales, que Alicia no solo mantenía bajo la línea de pobreza sino incluso a muchos de ellos, procesados en la justicia. A partir de diciembre del 2023, la cuestión no solo siguió igual, sino que en muchos aspectos empeoró. Y la gran incógnita es si en los más de tres años que le quedan de gestión, el gobernador no decidirá desprenderse del organismo previsional, tal la orden dada por el presidente Milei y que aún resisten algunas provincias. No olvidemos que una de las metas del gobernador santacruceño, al forzar la mayoría parlamentaria en la provincia, es la de aprobar cualquier decisión que tome en varios aspectos institucionales, entre ella la armonización de la CPS.

Otro punto casi calcado de este procedimiento contra la clase pasiva, es la disminución de los beneficios en medicamentos que opera en el PAMI, a partir de la política de reducción nacional de gastos y en la Caja de Servicios Sociales, los más de 6.000 medicamentos que el gobierno de Vidal quitó del vademecum, lo cual condena a muchos jubilados a dejar su medicación en los casos crónicos, que se transforma en una sentencia de muerte anticipada en muchos casos donde hay gente que no tiene familia ni recursos para comprar ni un simple analgésico.

Concluyendo: los jubilados son la variable de ajuste de todos los gobiernos, independientemente del partido y la ideología. En el caso de Milei, la aprobación de la movilidad jubilatorio que emitió el Congreso (por los mismos sinvergüezas que cuando gobernaban los sometían a la pobreza), ahora juega como una pelota caliente en cancha del libertario. Si lo veta, los mismos que lo votaron comenzarán a mirarlo de reojo y el costo no lo va a tener en las calles, porque los viejos no pueden soportar largas marchas, pero van a ir a las urnas para expresarle su rechazo y ahí, es donde más les duelen las protestas a los gobernantes inútiles y mentirosos.

Tras todo esto, debemos escuchar al presidente que le dice a la gente que los jubilados “le ganaron a la inflación” y que no quiere aumentar las jubilaciones porque abona el déficit.

Los Libertarios alientan el pronóstico que después del esfuerzo, cuando el ajuste termine, el panorama económico se va aclarar y las jubilaciones se van a regularizar. Claro, lo que los libertarios no dicen, es que un jubilado no tiene tanto tiempo para esperar. Vive el día a día y su mañana es corto e incierto, más aún si está enfermo.

La única esperanza de los jubilados, es llegar a las próximas elecciones y echar con su voto, a los mentirosos, inservibles y corruptos. (Agencia OPI Santa Cruz)