Atentado a Cristina Kirchner: La justicia descarta nuevos peritajes en la “pista Milman”

La Cámara Federal porteña ratificó hoy la decisión de no ordenar nuevas medidas de prueba en la investigación sobre la presunta autoría intelectual en el intento de asesinato de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, conocida como la “pista Milman”. Esta pista se refiere a una investigación que involucra al diputado del PRO, Gerardo Milman, y a la solicitud de realizar un nuevo peritaje en los teléfonos celulares de dos ex secretarias suyas, Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz.

Los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens rechazaron el recurso de apelación presentado por los abogados de la querella, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, y confirmaron la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien previamente había denegado el pedido de nuevas pruebas.

El tribunal consideró que las medidas solicitadas por la querella excedían el objeto procesal de la investigación, ya que se centraban únicamente en esclarecer un posible borrado de información en los celulares del entorno de Milman, sin que hubiera pruebas suficientes para vincular directamente a estos actos con el intento de asesinato del 2 de septiembre de 2022.

Además, los jueces recordaron que existe otra causa en curso por presunto falso testimonio contra el testigo Jorge Abello, quien había declarado haber escuchado a Milman decir, días antes del atentado, “cuando la maten voy a estar camino a la Costa”. Dicha denuncia fue presentada por la defensa de Milman, argumentando que en la pericia realizada al celular de Abello no se encontraron referencias a ese supuesto comentario.

El juez Mariano Llorens subrayó que, dado que no se había considerado pertinente el secuestro del celular de Milman debido a la falta de pruebas suficientes, las nuevas diligencias probatorias propuestas por la querella también resultaban inadecuadas.

Por otro lado, en la causa principal por el intento de asesinato de Cristina Kirchner, actualmente se encuentran en juicio Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, quienes están procesados con prisión preventiva como autores materiales del ataque. La investigación sigue adelante en el juzgado de Capuchetti y la fiscalía federal de Carlos Rivolo para determinar si hubo otros autores intelectuales o más involucrados en el atentado. (Agencia OPI Santa Cruz)