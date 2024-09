La farsa del gobierno planteada por el juego en la provincia, pero no están preocupados por la ludopatía, sino por la recaudación

(Por: Rubén Lasagno) – La ludopatía se define básicamente como la adicción que sufre una persona incapaz de resistir los impulsos a jugar; pero a la luz de lo publicado recientemente, el gobierno de Santa Cruz padece de “recaudopatía” la incapacidad que tiene de resistir los impulsos a recaudar.

Recientemente el órgano de comunicación de la provincia dio a conocer una noticia donde dice que Lotería Para Obra de Acción Social (LOAS), lanza una campaña “para combatir el juego clandestino”.

El objeto de la agencia de juego oficial y el gobierno provincial, especialmente, no es, precisamente “combatir el juego como vicio y la ludopatía como enfermedad”, un flagelo demoledor de la célula familiar en el mundo y muy especialmente en Santa Cruz, sino, como dice la comunicación oficial “contrarrestar el avance del mercado ilegal difundiendo información preventiva por medio de las redes sociales oficiales”.

Ahora bien, ¿Qué intenta contrarrestar el gobierno? ¿El juego?, no, solamente el juego ilegal. Y la “información preventiva” a la que refiere, no está orientada a lograr que la gente juegue menos, sino por el contrario, que juegue más y lo haga en las salas habilitadas de la provincia.

Solo importa la caja

Sin eufemismo, quien escribió la nota oficial, fue bien explícito en la argumentación utilizada para explicar los motivos de la misma. “combatir el flagelo que sufre la actividad lúdica a nivel nacional, que atenta contra los márgenes de recaudación que son destinados a obras de acción social y salud”. Esto último, claro está, es un engaño típico de lo que pretenden darle un “valor social” a lo que es un curro, un negocio y sirve para el enriquecimiento de algunos, haciéndole creer a la gente que lo allí recaudado va para “mejorarle la vida” y la realidad es que nunca se sincera, se explica ni se rinde públicamente (con auditoría, no con el armado de un exccel como hace el gobierno) los fondos millonarios que entran en concepto del juego.

Recordemos, por ejemplo, que el 6 por mil que embolsó por años SPSE pagado en los recibos de luz de todos los argentinos, era para mejorar el sistema eléctrico de la provincia patagónica; y así estamos.

Desesperación por “los ilegales”

“Hoy cerrás una página de juego clandestino y al otro día aparece una nueva, con otra dirección de IP”, advirtió el titular de LOAS, Roberto López, durante la 71º Asamblea Ordinaria de la Asociación de Loterías Estatales de la Argentina (ALEA) realizada en mayo en El Calafate. Sin duda el funcionario de LOAS está preocupadísimo por la plata que pierde y no por el daño que hace el juego en la sociedad santacruceña.

Pero no paran allí. Es tanto el enojo que tienen en el gobierno con los que les roban clientes a LOAS, que en la misma comunicación fomentan la divulgación de las vías de denuncia anónima a través de la página web oficial de Lotería y en vez de estar preocupado por el nivel de destrucción masiva que ocasiona la ludopatía en sociedades como la nuestra, el señor Roberto López, un histórico en LOAS, le da consejos al público para que sea “un apostador seguro” y remarca que el objetivo es “concientizar sobre la importancia de optar siempre por los juegos oficiales y autorizados a operar en el territorio provincial”, a la vez que “le recuerda a la gente”, que el juego clandestino es un delito con penas que van de 3 a 6 años de prisión.

Lástima que no haya penas para aquellos gobiernos y funcionarios que hacen apología del juego, un verdadero flagelo que como las drogas, destruye familias enteras y empobrece a la sociedad con las que se vincula.

El gobierno provincial, quien debería esta realmente preocupado por combatir el juego en general, no solo el clandestino que le resta ganancias a la provincia y le achica la billetera a sus funcionarios enriquecidos vaya a saber cómo, ha encontrado que la clandestinidad les juega en contra, pues les hace perder dinero y entonces, busca que la propia sociedad se transforme en policías de oportunidad que le ayuden a aumentar la caja del juego, un vicio alimentado, promocionado y organizado desde el mismo Estado, mientras con increíbles desparpajo, otras áreas sociales gastan grandes sumas de dinero y emplean a decenas de personas, para montar la farsa del combate a la ludopatía, con campañas, cartelería y mensajes que nadie cree, sobre esa enfermedad social que no tiene vacuna, porque el virus proviene de quienes debieran promover la cura y no el contagio. (Agencia OPI Santa Cruz)