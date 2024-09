Hermana de Fabiola Yañez declara sobre aborto que habría instigado Alberto Fernández

Tamara Yañez, hermana de la ex primera dama Fabiola Yañez, brindó hoy detalles ante la Justicia sobre el aborto que su hermana habría realizado en 2016, el cual, según la acusación, fue instigado por el ex presidente Alberto Fernández. Tamara declaró como testigo en la causa por violencia de género que se sigue en contra del ex mandatario, en un hecho que se ha vuelto central en las investigaciones.

Mauricio D’Alessandro, abogado de la querella que representa a Fabiola Yañez, informó a los medios sobre el avance de la declaración, que se realizó en los tribunales federales de Retiro, en el despacho del fiscal federal Ramiro González. Según D’Alessandro, la declaración de Tamara incluyó “precisiones respecto a quién pidió hacer el aborto y por qué lo pidió”. Esta declaración aporta detalles sobre un episodio que Fabiola Yañez denunció como parte de una serie de episodios de violencia que habría sufrido por parte de Fernández durante su relación.

D’Alessandro, quien estuvo presente durante la declaración en su calidad de abogado querellante, destacó la importancia de la participación de Tamara como testigo clave, dado que brindó información detallada sobre cómo se desarrollaron los hechos en 2016, cuando, según Fabiola, su entonces pareja la habría forzado a interrumpir su embarazo.

El abogado también compartió con la prensa que Tamara estuvo cooperativa y que su declaración fue extensa, dada la complejidad de los hechos investigados. La abogada Mariana Gallego, quien también representa a Fabiola Yañez en esta causa, acompañó el proceso junto a D’Alessandro.

La declaración de Tamara Yañez podría tener un impacto significativo en el avance de la causa, en la que se investigan no solo las denuncias de violencia de género, sino también la supuesta coacción ejercida por Alberto Fernández para que su entonces pareja accediera a realizarse un aborto.

Este testimonio se produce en un contexto en el que las denuncias contra Fernández han sumado relevancia mediática y judicial, en especial por la participación de figuras políticas de alto perfil. La investigación continúa en curso y se espera que nuevos testigos sean convocados en los próximos días. (Agencia OPI Santa Cruz)