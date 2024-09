El dólar blue alcanza $1.245, mientras el Banco Central aumenta sus reservas

El dólar “blue” registró hoy un aumento del 0,4%, cerrando en $1.245, impulsado por la retracción en la oferta que marcó el ritmo del mercado tras varios días de bajas en todas sus variantes. En el mercado financiero, el dólar MEP se mantuvo estable en $1.200, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) subió un 0,45%, finalizando en $1.226, en una jornada de baja actividad.

Este contexto permitió al Banco Central adquirir US$ 64 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), lo que contribuyó a incrementar las Reservas Internacionales en US$ 134 millones, alcanzando los US$ 27.263 millones.

En cuanto al tipo de cambio oficial, el Dólar Banco Nación subió un 0,15%, cerrando en $985 para la venta, mientras que el dólar Turista también avanzó un 0,15%, cotizando en $1.576.

Durante la jornada, el ministro de Economía, Luis Caputo, expresó su confianza en que el precio del dólar convergerá hacia el tipo de cambio oficial, afirmando que “la moneda fuerte va a ser el peso”. Estas declaraciones se dieron en el marco del 140° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, donde también defendió su postura sobre la venta de dólares para el pago de impuestos. (Agencia OPI Santa Cruz)