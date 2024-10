Subgerente de Energía de YCRT renunció a su cargo porque la Intervención integra a sindicalista y políticos en las decisiones empresariales

Así lo señala el documento al que tuvo acceso OPI en el cual consta que el día 4 de octubre 2024, el señor Hernán Cardozo (Leg 25812), quien cumple las funciones de Subgerente de Energía de YCRT y da su fundamentación sobre los motivos que lo mueven a realizar la presentación, puso a disposición su renuncia al Interventor Pablo Gordillo con copia al Gerente de Operaciones del Yacimiento, Lic Juan González.

El argumento del funcionario lo explica en cuatro puntos donde detalla en el primero que en virtud de haber llegado con la intervención anterior, hace esa presentación para dejar en libertad de Pablo Gordillo la selección del nuevo equipo de trabajo; en el segundo le expresa directamente al Interventor que de acuerdo a lo manifestado públicamente por éste, no concuerda con los objetivos que se ha planteado; el tercer punto es aún más duro pues le señala que no comparte en absoluto la metodología utilizada por Gordillo para lograr esos objetivos y hace hincapié, fundamentalmente, en el hecho de hacer partícipe de las decisiones empresariales a políticos y sindicalistas, a su criterio únicos responsables de la situación actual de la empresa y en el último punto le expresa de manera directa que por las declaraciones realizadas por el nuevo Interventor a los medios de comunicación, “no comparto la visión ni el concepto de la empresa”, le dice claramente y remata “lo cual hace absolutamente inviable mi participación en su gestión”.

Cierra la nota aclarándole que a pesar del desacuerdo metodológico que le expresa en los fundamentos de su renuncia, le desea “suerte en su gestión” y aclara que especialmente lo hace en virtud de las personas que trabajan en YCRT, resaltando la palabra “trabajan” en negrita y mayúscula, una forma de inferir que hay muchos que no lo hacen, refiriéndose, claramente, a quienes desde los sindicatos y la política acompañan a Gordillo.

¿Quién es Hernán Cardozo?

De acuerdo a las fuentes de esta Agencia, el renunciante durante la gestión del Ing Vilches como Gerente de la Usina de 21Mw y cuando llegó Daniel Peralta, renunció y reingresó luego con la llegada de Thierry Decoud para hacerse cargo de las dos centrales, la de 21 Mw y la 240Mw “14 MIneros”.

Cardozo fue quien, cuando se quemó la Caldera 1 de la Central de 21 Mw cuyo suceso investigó e informó OPI con detalles, arrancó las hojas del Libro de Guardia y Novedades aquel día del incidente, que diera inicio a varios sumarios, de los cuales nunca se supo nada más.

Cuando Llegó Decoud, volvió a llamarlo y le dio la Subgerencia de Energía. De acuerdo a quienes lo conocen desde hace muchos años lo ubican como un técnico jóven (alrededor de 40 años) que no está politizado y las fuentes aseguran que en estos meses se estuvo trabajando muy bien para poner en marcha la Usina de 21 Mw, repararon la caldera 3, instalaron un motor cumming de 1,5 Mw para alternativa de la usina y eventualmente si es necesario proveer al sistema, estaban a punto de iniciar trabajos en el turbogenerador 3 y se estaba reparando la caldera Nº 4, todo con mano de obra de la propia empresa, lo cual había comenzado en la gestión de Peralta y continuando en la última de Decoud.

El funcionario renunciante, no tiene entre sus prioridades,indican las fuentes, cederle a los sindicatos las decisiones empresariales del yacimiento y tampoco integrar al sector político al proyecto, pues entiende que han sido estos sectores, precisamente, los que han perturbado e impedido el desarrollo de YCRT y han usado a la empresa con otros fines. Y esta argumentación la expresa en su renuncia, donde no ahorra ninguna calificación al momento de argumentar su decisión. (Agencia OPI Santa Cruz)