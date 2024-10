Bloquean acceso a sitios de RainbowEX tras denuncia de estafa en San Pedro

El juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, ordenó bloquear los sitios web de la plataforma RainbowEX, involucrada en una presunta estafa piramidal en la ciudad de San Pedro. La medida, dirigida al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), busca restringir el acceso a los sitios web de RainbowEX y/o “Knight Consortium”, actualmente bajo investigación en la justicia federal y provincial.

La decisión del juez se produjo tras un planteo presentado por el fiscal federal Matías Felipe Di Lello, de la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, y el fiscal general Horacio Azzolin, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI). Ambos fiscales solicitaron esta medida urgente para prevenir que el posible delito continúe afectando a más personas.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) también se pronunció sobre el caso, informando que las empresas RainbowEX y Knight Consortium no están registradas como proveedores de servicios de activos virtuales en su entidad y que no han solicitado la inscripción correspondiente. Esto refuerza la sospecha de que la plataforma no tiene la autorización legal para operar en el país.

Los fiscales destacaron que la infraestructura de ambos sitios web se encuentra alojada fuera de Argentina, según consultas realizadas mediante el protocolo Whois, lo que complica la intervención directa. Sin embargo, consideran crucial limitar el acceso a estos portales desde el territorio nacional para evitar que el presunto fraude se expanda.

El caso ha generado gran preocupación en la localidad de San Pedro, donde se estima que la maniobra de captación de fondos pudo haber afectado a alrededor del 20% de la población. Además, recientemente se llevó a cabo un evento promocional de la plataforma en el Hotel Emperador de Buenos Aires, lo que hace sospechar a las autoridades sobre la intención de expandir el esquema a otras regiones del país. (Agencia OPI Santa Cruz)