Segunda mediación entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez por demanda de cuota alimentaria

El ex presidente Alberto Fernández y su ex pareja Fabiola Yañez participarán el próximo miércoles en una segunda audiencia de mediación, que se llevará a cabo de forma virtual, como parte de la demanda por la cuota alimentaria que Yañez promovió para el hijo de ambos, Francisco. Esta demanda está acompañada por una medida cautelar que establece que Fernández debe abonar el 30% de su jubilación de privilegio como ex mandatario.

Durante la audiencia, la abogada de Yañez, Marina Gallego, insistirá en solicitar un aumento de la cuota alimentaria que incluya el costo del alquiler del departamento de Yañez en Madrid, la cuota escolar y otros gastos que excederían el porcentaje establecido. La primera audiencia de mediación se llevó a cabo el 2 de octubre, pero las partes no lograron llegar a un acuerdo.

Esta demanda en el fuero civil es independiente del proceso penal que se sigue en los tribunales federales de Retiro contra Fernández por supuesta violencia de género, a raíz de la denuncia presentada por Yañez. En ese caso, el fiscal federal Ramiro González ha citado a declarar como testigo a Sofía Pacchi, ex amiga de Yañez, mientras que el juez Julián Ercolini evalúa una recusación contra el fiscal presentada por la defensa del ex presidente.

En relación con la causa penal, Yañez debía entregar su teléfono celular a una fiscal española para un peritaje, pero no se presentó y posteriormente envió una nota manuscrita solicitando garantías de que solo se usarían los mensajes intercambiados con Fernández. La fiscalía le informó que el trámite de exhorto con España se había cerrado debido a su incomparecencia y que las garantías solicitadas ya habían sido ofrecidas en el proceso.

El juez Ercolini debe ahora evaluar la recusación contra el fiscal, dando vista a las partes antes de convocar a una audiencia para decidir si lo aparta del caso o lo mantiene. (Agencia OPI Santa Cruz)