Milei está haciendo lo que iba hacer Rodríguez Larreta, con Lousteau y Massa

(Por: Álvaro de Lamadrid para OPI Santa Cruz) – Los Milei están haciendo lo que iba a hacer Horacio Rodríguez Larreta, contra lo cual tanto luchamos para impedirlo en JxC antes de su desaparición.

Fui el único dirigente que explicó en 2023 que el momento de la Argentina no lo podía liderar un Henrique Capriles (el ex candidato a la presidencia en Venezuela que sostenía que había qué pactar y entenderse con el Chavismo y tener algo de Chavismo adentro para poder gobernar) y eso era contra lo que luchábamos internamente desde la oposición al régimen kirchnerista.

Cuando decíamos esto, en recorridas por el país o en televisión, nos preguntaban si nos referíamos a Rodríguez Larreta y contestábamos “que nos dirigíamos a él o a cualquiera que tuviera en mente una cuestión semejante”. Rodríguez Larreta lo proponía más nítidamente (por eso quería, sumar junto con Lousteau y Morales, a Massa, Randazzo, Schiaretti, Grabois, Urtubey, Scioli, Berni y otros). Combatimos, como nadie, esa visión de gobernar con el 70 de las adhesiones de las oligarquías partidarias y sindicales, con todos, con tener la famosa y desastrosa pata peronista adentro, o un poco de peronismo, a cambio de llevar adelante ese pacto trucho versión corrupta de “La Moncloa Munichista”, que no era más que un gran siga siga y un lacerante pacto de impunidad.

Pero Rodríguez Larreta no era el único que proponía eso. El kirchnerismo, con la batuta de Cristina y su plan de liquidar electoralmente a Massa, estaba generando con Milei, una alternativa propia, para este plan de impunidad.

Por eso, decíamos en campaña, que Milei “era el plan A de Cristina” y que era una de los miles de máscaras del peronismo. Denunciamos al gobierno, desde el día 1 porque está haciendo eso, con su Tabula Rasa, olvidó e indultó a la corrupción, exactamente lo mismo o peor. Nosotros no cambiamos, no renunciamos a nuestras ideas, no nos traicionamos, tenemos una coherencia, por eso hemos sido quienes denunciamos el pacto de impunidad de Milei con el pasado y explicamos al país por qué Milei no toca a CFK, la ayuda, la trata entre algodones y la pone en carrera.

En casi un año de gobierno, no se ha recuperado ni un peso de la corrupción de los Fernández y Massa. No hay ni una sola denuncia, querella o investigación promovida por el gobierno contra el saqueo del kirchnerismo. No hay ninguna auditoria en los Ministerios, Empresas Publicas o entes descentralizados, ni se investiga el desfalco de Massa al frente del Ministerio de Economía.

Las postales del pacto de impunidad que denunciamos en la justicia en diciembre pasado y que te contamos en nuestro reciente libro “Quédate tranquila. Lo tenemos a Lijo. El pacto de impunidad” son contundentes y evidente. Repasemos lo que paso ya casi en ¼ de mandato de Milei: Los Menem, Scioli, Barra, Francos, Cúneo Libarona, Giani. Lodovico, Lavagna, Cavallo, Nielsen, Sebastián Pareja, Santiago Viola, Amerio, Catalan, Tata Yofre, Ruckauff, Duhalde, Ramón Vera, Bussi son las caras del cambio y la lucha cultural del gobierno.

Cristina sigue impune y es la única que esta logrando objetivos.

El gobierno no denunció ni investigí el ardid del ex Procurador Carlos Zannini en YPF en beneficio del grupo mafioso Eskenazi/Kirchner y mediante la Tasa Kicilloff manifestó su voluntad de pago del fraude del siglo por 16.100 millones de dólares. El actual Procurador Barro actuó a favor del grupo K hasta donde pudo con su inacción complice. Lijo ya había hecho su trabajo durmiendo la causa del vaciamiento de YPF por casí 18 años.

El actual Procurador del Tesoro Rodolfo Barra no demandó a CFK en el juicio por Vialidad y lleva la causa a la prescripción y tras fuertes presiones derogó la resolución de su antecesor Carlos Zannini, que impedía auditar íntegramente a las Universidades.

El juez Ariel Lijo, es el garante de la impunidad del pacto en la Corte, fue nominado por el gobierno, a propuesta del kirchnerismo, que lo defendió de su investigación de destitución en el Concejo de la Magistratura, por Recalde y todo el kirchnerismo.

A la Auditorio General de la Nación, luego de transar con el kirchnerismo fueron nominados, Juan Ignacio Forlón (amigo de Máximo Kirchner) y Santiago Viola (apoderado de LLA, y abogado del clan familiar de Lázaro Báez). No parece gente con deseos de auditar la corrupción del kirchnerismo ni parecen los más aptos para auditar las universidades.

A la Oficinna Anticorrupción fue Alejandro Melik, socio de Cúneo Libarona, quién allí también hace de empleado del Ministro y sigue todas sus directivas de no querellar ni denunciar ni investigar nada de la corrupción del Kirchnerismo. El Ministro de Justicia, trabajó siempre para Cristina Kirchner y compró la teoría de lawfare; ahora trabaja para esta desde el Ministerio.

Osvaldo Giordano fue eyectado en Anses por querer avanzar en los negociados de los seguros que involucraban al gobierno a través de los Menem, quienes pretendían continuarlo y Manuel Tessio fue echado en la vicepresidencia de la UIF por intentar presentarse como querellante en la causa de Insaurralde e investigar causas de lavado de dinero, habiendo recibido tarjeta roja y un contundente pedido de renuncia. El reemplazo de Tessio, es una persona llamada Santiago Martín González, quién no tiene otra referencia que ser amigo de Santiago Caputo. Este nombramiento sucedió a la vez que el gobierno anunciaba exámenes de idoneidad en el Estado. Sin palabras.

La causa Cuadernos pasó de ser un sistema de recaudación diario de dinero ilícito para convertirse en aportes de campaña.

Las causas, Hoteles (Hotesur/Los Sauces), Memorándum, Vialidad, fueron suspendidas y/o se encuentran a la espera de que sea la Corte, con el juez Lijo en el tribunal, quién determine su suerte definitiva. Crstina, Alberto, Boudou mantienen sus jubilaciones de privilegio intactas y sus carismas custodias, Hay plata y son derechos adquiridos dice el gobierno. ¿Y los juicios de reajuste con sentencia firme de los jubilados? El déficit fiscal es innegociable.

La iniciativa ficha limpia suspendida a pedido de Cristina, en entendimiento entre Cuneo Libarona, su segundo Amerio, Santiago Caputo y Wado de Pedro, que sigue manejando el Concejo Federal de Inversiones y su caja, es otra gran postal del pacto de impunidad.

El kirchnerismo mantiene intactas sus cajas en el Estado, PAMI, ANSES, YPF, CFI, AFIP, ADUANA, MIGRACIONES, RENAPER. Aerolíneas Argentinas, Asociaciones Sindicales y oras sociales sindicales.

El FISU, que había intentado ser denunciado por la Ministro Sandra Pettovello, recibió la ira de los Milei, que aprobó a libro cerrado todo lo actuado por el dirigente piquetero Juan Grabois por años sin rendir cuentas, a cambio de “sacarle este sistema de poder y corrupción preconcebido” y hoy, hacer lo mismo, habiendo reemplazado al dirigente piquetero con Sebastián Pareja y los Menem.

Como será de criptonita este tema, que somos pocos los que lo denunciamos, lo seguimos y nadie dice nada. Hoy desde el gobierno te dicen que lo realizado por Grabois fue impecable y tema cerrado. Pero la cosa no termina allí, porque Grabois es el que denuncia al gobierno, dice “que con el algo de derrame le llegaba a la gente en las villas y que hoy los Milei son más insolidarios y perversos porque se la roban toda”. Saquen sus conclusiones. De la higuera sólo pueden esperarse higos.

Lo mismo ocurrió en las transas de Karina Milei por los espacios de poder y corrupción con los gobernadores feudales del PJ. Con la pantalla de las ideas liberales, como antes los Kirchner con las del progresismo, avanzan con los métodos de corrupción kirchneristas que siempre les funcionaron a sus creadores, sin cambiarles nada, sin modificarle un ápice lo que funcionó como sistema de acumulación, salvo buscar los mejores bandidos en cada distrito. Todo supervisado por los Menem, quienes, como nadie, tienen gran estómago para estas cuestiones.

En la Aduana hicieron lo mismo, dejaron el esquema de Ricardo Echegaray y Michel, pero aquí directamente dejaron a Lodovico, para mantener el sistema preconcebido llave en mano, de curros que siempre están a disposición de los corruptos.

Otra postal del pacto es Cristóbal López recuperando pozos petroleros y Lázaro Báez, llegando victorioso a Rio Gallegos, homenajeado a Néstor Kirchner y disfrutando de lo robado.

En los negocios del gobierno que lleva adelante Santiago Caputo la cuestión es más preocupante para empresarios e inversores, los pedidos de participaciones societarias y los pedidos de coimas en la Pesca a EEUU y en YCRT por el Carbón con Israel y los negociados con los chinos por la continuidad de la obra de las represas, prenden todas las alertas. Quién juraba no tener relaciones con el comunismo, pasó a pedirles de rodillas la renovación del Swap y envía a su hermana Karina Milei (que maneja la marca País) a rendirles pleitesía. Se los visita ahora porque son copados y no piden nada.

No es muy difícil entender por qué no vino ni una inversión, ni nadie nos presta un peso. En el mundo, miran lo que se hace y de Milei ven que; dijo que iba a liberar el dólar, cerrar el Banco Central, dolarizar, levantar el cepo, que no iba a pagar deuda con reservas del Banco Central y para postre hasta envió el Oro del Banco Central afuera, poniéndolos en riesgo de embargo por el juicio de Nueva York por YPF.

Nadie le presta al gobierno porque el mundo entero se dio cuenta que no solo no cerraron el Banco Central, sino que lo convirtieron en el arbolito número 1 del país.

Ni hablar de lo que genera de negativo para nuestro país la improvisada, amateur, irresponsable y zigzagueante política exterior el país, que generó la ruptura de Relaciones con España, poner en peligro recurrentemente la viabilidad del Mercosur y el acuerdo con la UE, como lo hizo Alberto Fernández y ahora Milei desensillando sus amenazas de dinamitar el Mercosur, parece saludablemente querer fortalecerlo por la decisiva acción del Presidente de Brasil Lula Da Silva. Ni hablar de la calamitosa y vergonzosa política exterior sobre Malvinas, que ha generado el inició de una causa de los héroes de Malvinas por “traición a la patria” a la Canciller Mondino y, las idas y vueltas de querer estar en alineamiento automático con EEUU un día, a querer estar o no con los Brics, al otro. De querer estar en la OTAN, pero no el Mercosur y a través de éste con la UE a volver al Mercosur.

El gobierno cree que ir a actos partidarios fuera del país, y sacarse fotos con Elon Musk es una gran política de Estado.

El ajuste a los jubilados y la quita de medicamentos, más el ataque a la educación pública nos retrotraen a las luchas entre ultraconservadores y republicanos.

La inflación ha cedido por la brutal caída de ingresos y licuación de salarios.

El PJ apuesta, no a un empujón, sino por acumulación de errones propios y auto vaciamiento de colaboradores. Son expertos en planes de descomposición acelerada.

La idea de que la inflación se somete únicamente bajando el gasto público equivale a la de los médicos de la edad media que cursaban la fiebre con sangrías. Al final la fiebre cedía, lo mismo que la vida de los pacientes… ¿Hay que disciplinar el gasto orientado a las necesidades básicas, pero el virus es la capacidad de los formadores de precios de imponerlos y elevarlos impunemente… Ne c’est pa?

La Argentina es como un avión que tiene problemas (inflación). El piloto promete descenderlo con algunos inconvenientes para los pasajeros (no habrá comida a bordo ni se podrá ir al baño). No dijo que un grupo de pasajeros iba a ser arrojado del avión (los desocupados, los pobres, los jubilados y estudiantes) y tampoco dijo que los que generaron el problema no rendirán cuentas, seguirán manejando la hoja de ruta de la compañía, la nómina de pilotos, quien vuela los aviones y las cajas de la empresa. ¿Seguro que no hay alternativas?

Hacer política es prevenir, dar alertas, proponer, anticiparse, mostrar, alertar, si fuera solo comentar ponemos a la inteligencia artificial. Hay sectores que están grogis en materia política, con los brazos caídos, sin ganas de luchar, solo de mantener un conchavo.

La baja de la inflación se consiguió reduciendo brutalmente los ingresos reales con la suba astronómica de los precios. Bajar más la inflación podría exigir seguir reduciendo los ingresos reales y el PBI, las ventas y el empleo. Recíprocamente, sin mayores caídas en el ingreso real la inflación no cedería. En ningún otro periodo el PBI y el empleo cayó tanto en tan poco tiempo.

Hay que recomendarle al gobierno que saque el cepo. La inflación no se verá afectada porque sólo se genera por la emisión monetaria. ¿No creen eso los ortodoxos?

Los austríacos sostienen que la inflación NO es la suba de los precios porque el INDEC no releva todos los precios, que es como decir que la muestra del bioquímico no indica posibles enfermedades porque no nos extrajo todo el torrente sanguíneo.

La inflación, según los austríacos, sería la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. O sea, al ir de España donde los precios son más bajos, a Francia, donde son más elevados, los euros, por extraño mecanismo, se desvalorizan, y eso explica los precios mayores. Notable.

Si, como es probable, Milei colapsa, debe haber una opción creíble que evite que le devolvemos el poder al PJ. ¿Por qué mantiene adhesión Milei? La brutal transferencia de ingresos por la suba de precios perjudicó a muchos, pero benefició también a otros. Los primeros defienden lo que obtuvieron (dinero). Los segundos se reparten entre la resignación y la frustración: no hay dinero que defender.

Si alguien me puede explicar, por favor: el peso, según Milei-Caputo, era despreciable y todo eso; pero ahora va a ser más fuerte que el dólar. ¿Significa que el dólar será más despreciable que el peso?

Los austríacos rechazan la intervención del estado por lo que no adscriben a las herramientas de política económica. ¿Con cuáles resolverían entonces las torpezas que cometen? Recientemente en EEUU, se ha decidido que los hospitales públicos no les van a cobrar ni un dólar a los pacientes afectados en las zonas de la tragedia del huracán, que desastre diría Milei, estos americanos comunistas que incrementan el déficit fiscal en un país que ya tiene bastante. Son un país inviable terminado diría Milei.

Que alguien le avise Milei, para sus giras, que el muro la vergüenza ya cayó, lo mismo que la ex URSS. Ahora el “enemigo” es el populismo, incluido el que él práctica. La madre de Edipo fue señalada por practicar incesto, a lo que respondió: “Yo?… Casta…”

Ante la inmoralidad del peronismo y la amoralidad nihilista de los libertarios debemos ofrecer solidez ética, austeridad republicana y un programa que haga crecer al país a través de exportaciones, la inversión el ahorro y la educación, o preferimos el silencio torpe de los cobardes… Qué dirían Alem o Illia.

Miremos a los japoneses; son decentes, laboriosos, talentosos, estudiosos, amables. Se nota que están en las antípodas. Los argentinos somos en gran medida la imagen especular de los japoneses: estamos a 180 grados de ellos, geográficamente pero también en valores y actitudes.

Milei acusa a los legisladores que votaron la ley de movilidad y el financiamiento a la educación universitaria, de “degenerados fiscales”.

¿En qué categoría de degenerados se inscriben los Milei que alientan el fallecimiento prematuro de jubilados gracias a su empobrecimiento y la imposibilidad de estudiar de quiénes no pueden pagar? Para el sentido común, el sacrificio es hacer más. ¿Cómo “hacen más” los desocupados y empresarios quebrados gracias a Milei?

El déficit fiscal puede reducirse bajando el gasto público o aumentando la recaudación incrementando el PBI. Si se elige bajar el gasto, cae el PBI y también los impuestos. Milei eligió la mejor alternativa?

¿Por qué durante la Convertibilidad hubo años con déficit fiscal sin inflación?

¿Por qué en 2024 con déficit fiscal cero la inflación superaría el 60% anual?

¿Por qué, si la economía se recupera, es probable que la inflación no bajé? Porque la inflación ha bajado por la caída del salario. Si se recupera, igual que el empleo, las empresas pueden cobrar más.

¿Es verosímil imaginar que los economistas que asesoran a la industria química, farmacéutica y otras sostendrían públicamente que esas empresas aumentan discrecionalmente los precios?

¡Considerar que no hay que decir cómo son las cosas para no asustar a votantes propios que no ven mal a Milei, es como pensar que porque el viento sopla de frente un buque de vela no puede avanzar… Vamos capitanes!…

Entre las observaciones de Cristina y la clase magistral de Milei se entiende el desdén de muchos hacia la Economía y las propuestas de los “chiflados famosos”. ¡Pobre la Argentina!…

El colmo de la Argentina de los mentirosos y sinvergüenzas; ¿el kirchnerismo se escandaliza de los métodos de Milei, su toma y daca y compra de voluntades que es su método espejo y quiénes antes repudiaban a los K y esta concepción de la política, hoy la acompañan entregados a Milei y con qué fundamento? Que no vuelvan los K con esos métodos que hay que dejar atrás y degradan las instituciones y la vida de los argentinos. Delirantes.

¿Por qué la Tesorería no se hace cargo de los jubilados, así como se hizo cargo de los bonos del Banco Central? Eso descomprimiría a la ANSES y ayudaría a los jubilados genuinos. Hay degenerados fiscales, y degenerados sociales.

Hoy vemos a muchos querer ser oficialistas, nadie parece querer ser oposición en la Argentina, La época de los orígenes del liderazgo de Leandro Alem nos trae enseñanzas, en aquel momento muchos se fueron a practicar la política de las paralelas con Mitre o bien directamente se pasaron al régimen. No eran justamente los que querían un cambio que diera nacimiento a nuestra actual democracia liberal republicana,

¿Por qué la oposición debería acompañar acríticamente a Milei a su velorio?

Creo que hay mucho para debatir para un mejor funcionamiento de las universidades, la ciencia y el arte. Pero el matonaje y la asfixia financiera no es el camino. Tampoco el fundamentalismo y la “energumeneidad”.

Pobre la Argentina: la siguen destruyendo y el debate no puede ser entre quienes proponen cómo repartirse y colaborar con la tarea de la destrucción y quienes no pueden ser ni ofrecer alternativas. El kirchnerismo ofrecía esperanza sin realidad, los Milei ofrecen realidad sin esperanza.

¿Alguien objetaría llevar la desnutrición a cero, lo mismo que la inseguridad o el analfabetismo? ¿Alguien cree que eso se puede lograr de golpe y sin costos o consecuencias? ¿Alguien cuestionaría aproximarse lo más posible al objetivo cero con el menor costo? Bien; de eso se trata con el déficit fiscal.

Sostener que la experiencia mundial no se aplica a la Argentina es proponer que las leyes de la Economía (la ciencia, no el mamarracho de Milei y los “austrian boys”) son diferentes en nuestro país.

Conviene repasar las series de datos y la experiencia de otras economías. Todas tienen déficit, pero casi ninguna tiene inflación elevada. Bajarlo lo más posible evitando la caída del PBI, el empleo y el aumento de la pobreza.

La Escuela Austríaca y Milei abrevan de los médicos de la Edad Media: “la fiebre (inflación) se cura con sangrías (caída del consumo, PBI, empleo). Necesariamente, si la sangría es adecuada, la fiebre cesa” (junto con la vida del paciente).

El fanatismo de Milei me recuerda la arraigada convicción de bóxer el personaje de Rebelión en la Granja: “trabajaré (ajustaré) más fuerte”.

Ya hemos probado con las fuerzas del infierno (el peronismo) y las del cielo (Milei-Austrian boys). ¿Y si probamos de nuevo con la fuerza de la decencia?

Cristina reaparece (ahora como meses atrás) para posicionarse en el PJ en primer lugar. En segundo lugar, para obtener una banca y fueros. ¿Por qué sigue siendo “primus inter pares”? Simple: tiene el apoyo del gobierno para sentirse tranquila. Los gobernadores de Tucumán (Jaldo) de Catamarca (Jalil) y de Santa Cruz (Vidal) fueron claves para el veto del gobierno al financiamiento educativo. Denunciamos el pacto de impunidad del gobierno con el pasado, que tiene como consigna “que mientras Milei haga el ajuste y no la toque a Cristina” con silencio comprado lo ayudan y si es necesario por ahora hasta le votan las cosas si hace falta.

Vidala del Nombrador (Jaime Dávalos): “Yo soy quien pinta las uvas/y las vuelve a despintar…/Al palo verde lo seco/y al seco lo hago brotar…”. Copla de los Innombrables (PRO+4 UCR): “Yo soy quien vota las leyes/que luego Él va a vetar…/Pero ese no es un problema/Me voy a rectificar…”

No hay futuro si el pasado sigue presente. Los Milei, como los Kirchner antes, no deben ser evaluados por sus relatos ideológicos, no tienen ideologías. Kirchner fue Menemista y asumió atacando la década del 90, las privatizaciones toda la corrupción Menemista de la que fue parte y garante de su impunidad, los Milei, kirchneristas, que votaron a Scioli/Zannini y a los Fernández y hoy critican sus políticas y su corrupción, pero compartieron boleta, financiamiento, fiscalización y hoy comparten áreas de gobierno, cajas y son los garantes de su impunidad.

Atrás del ajuste no aparece ninguna política pública en salud, educación obra pública, jubilaciones, energía, política exterior o política para la niñez, es alarmante la falta de ideas y funcionarios idóneos, la prueba de ello es que Pettovello, Santiago Caputo y Karina Milei manejan el 80 por ciento de las funciones públicas y presupuestarias.

A los Milei, más allá de su cacareo, les da lo mismo el PJ, PRO o Radicalismo, siempre y cuando sumen políticos obsecuentes del poder (los héroes) que tengan un precio razonable y empujen el pesado carro del ajuste con impunidad, economía sin ética y sin perspectivas sin ponerse colorados.

Nuestra responsabilidad es ofrecer una alternativa. Enhebrar ideas realistas. Ideas superadoras y prospectivas Sin mimetización con el gobierno nacional y sin nostalgia del pasado y sus colaboracionistas. Yo no tengo que bucear en pergaminos para exhibir una lucha contra la casta corrupta. Hay algunos que quieren dar cátedra en este tema y dan vergüenza. Por lo pronto los opositores de la casta corrupta seguimos siendo siempre los mismos. (Agencia OPI Santa Cruz)