Denuncian presencia de personal no autorizado en jardín de infantes

La vocal por los padres en el Consejo Provincial de Educación (CPE), Nahir Castillo, presentó un pedido formal de acceso a la información pública dirigido a la presidenta del organismo, Iris Rasgido, solicitando explicaciones sobre la presencia de agentes no pertenecientes al CPE en el Jardín de Infantes N° 43 de Río Gallegos.

Castillo señaló que debió recurrir a este mecanismo debido a la forma en que se toman las decisiones dentro del CPE, donde, según ella, no existe debate, diálogo ni intervención de los restantes miembros del organismo, dejando a los padres sin información sobre las acciones tomadas.

“La actitud de la Presidencia del CPE es totalitaria. No se realizan reuniones ni sesiones, no se debaten las medidas y no se escuchan todas las partes antes de tomar decisiones”, expresó Castillo.

La representante de los padres denunció que personal no autorizado, vinculado al Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER), fue encontrado realizando tareas de mantenimiento en el jardín sin las supervisiones, controles ni documentación adecuada, y sin previo aviso a la comunidad educativa. Esta situación ha generado preocupación e incertidumbre entre los padres y las autoridades escolares.

Castillo recordó que en reiteradas ocasiones reclamó un plan de obras y mantenimiento para las escuelas de la provincia, pero hasta ahora no ha recibido información concreta al respecto. “El manejo discrecional en el Consejo de Educación impide a los vocales electos participar y representar a la comunidad como lo establecen las normas”, señaló.

En su esfuerzo por esclarecer la situación, Castillo envió una copia de su solicitud a los presidentes de los bloques parlamentarios de la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz, buscando su apoyo para tratar el tema en el ámbito legislativo. “Los diputados no pueden permanecer ajenos a lo que está pasando en las escuelas”, destacó. (Agencia OPI Santa Cruz)