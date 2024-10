Estafa piramidal de RainbowEX: 50 millones de dólares siguen bloqueados

Los fondos de los afectados por la presunta estafa piramidal de RainbowEX en San Pedro siguen bloqueados, con una suma cercana a los 50 millones de dólares aún sin posibilidad de retiro. A pesar de los intentos de los inversionistas por recuperar su dinero, nadie ha logrado retirar los fondos tras depositar los 88 dólares solicitados para activar sus cuentas.

El periodista Maximiliano Firtman informó a la Agencia Noticias Argentinas que los retiros siguen sin realizarse, y explicó que estos movimientos suelen funcionar solo cuando hay una expectativa de que continúe entrando dinero al sistema. “No creo que nadie lo pueda retirar ya. Los retiros funcionan cuando tienen fe de seguir ingresando dinero al sistema. Cuando ya se sabe que no va a ocurrir, no los entregan, ya no les sirve como marketing”, afirmó Firtman.

Según las estimaciones, habría aproximadamente 50 millones de dólares bloqueados en forma de retiros, aunque una gran parte de esos fondos corresponde a “ganancias ficticias”. Además, se informó que muchos afectados realizaron depósitos adicionales de 90 o 100 dólares con la esperanza de recibir prioridad en la devolución, aunque esto tampoco ha dado resultados hasta el momento.

El pasado viernes, RainbowEX emitió un comunicado a través de su canal de Telegram, extendiendo el plazo para que los inversores pagaran los 88 dólares requeridos hasta el domingo 20 de octubre a las 22 horas. Sin embargo, hasta las primeras horas del lunes, no se reportó que ningún damnificado hubiera logrado retirar su dinero. (Agencia OPI Santa Cruz)