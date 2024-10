Kamala Harris y Donald Trump en empate técnico según encuestas

La carrera presidencial en Estados Unidos se torna cada vez más reñida a medida que se acerca el 5 de noviembre, con la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris empatando técnicamente en intención de voto con su contrincante republicano, el ex presidente Donald Trump. Dos encuestas nacionales difundidas recientemente reflejan esta paridad: el sondeo de CNN, llevado a cabo por la firma SSRS entre el 20 y el 23 de octubre con 1,704 votantes, muestra un 47% de apoyo para cada candidato, mientras que la encuesta de The New York Times junto con Siena College otorga una ventaja de un punto para Harris, situándola con el 49% frente al 48% de Trump.

Estos resultados muestran un cambio en la dinámica electoral comparado con elecciones anteriores en las que Trump competía con una desventaja más clara en las encuestas. En esta ocasión, los sondeos exhiben una mayor estabilidad en la preferencia de los votantes, con un 85% que asegura haber decidido su voto desde el inicio de la campaña y apenas un 15% que ha reconsiderado su postura. Aún así, un 11% se muestra indeciso o dispuesto a cambiar su voto, lo que introduce una variable crucial en una elección marcada por una diferencia mínima.

El análisis de los estados clave también refleja un panorama ajustado. En la encuesta de The New York Times, Harris lidera en cuatro estados bisagra, mientras que Trump se posiciona al frente en tres, todos con una diferencia de un solo punto. La ligera ventaja de Harris en el conteo de votos electorales, que según estas proyecciones podría alcanzar los 276 frente a los 262 de Trump, dependería de su capacidad para mantener las preferencias actuales en los estados pendulares. Estados como Minnesota, New Hampshire y Virginia muestran una inclinación favorable a Harris con una ventaja de al menos seis puntos, mientras que Trump lidera en Texas, Florida y Ohio por un margen similar.

En medio de este clima electoral incierto, las encuestas han detectado una leve inclinación en favor de Trump en las últimas semanas, tanto a nivel nacional como en los estados bisagra, con Michigan como la única excepción. Con márgenes tan estrechos, ambos equipos de campaña se encuentran en una intensa recta final, intentando captar el respaldo de los votantes indecisos y consolidar su posición en los estados clave que determinarán el rumbo de la elección. (Agencia OPI Santa Cruz)