El Banco Central sigue comprando divisas y aumenta las reservas en US$ 327 millones

En un contexto de fluctuaciones en el mercado cambiario, con alzas en las cotizaciones financieras del dólar y una baja en el “blue”, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) continuó con su racha compradora y adquirió US$ 30 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Esta intervención se suma a los ingresos por liquidación de exportaciones, lo que permitió que las reservas internacionales cerraran en US$ 30.127 millones, un incremento de US$ 327 millones respecto al viernes pasado.

El crecimiento de las reservas internacionales ha sido significativo durante este mes, alcanzando los US$ 1.510 millones, impulsados principalmente por el Blanqueo de Capitales y las liquidaciones de los exportadores. En el balance anual, las reservas se han incrementado en US$ 7.056 millones.

En el segmento financiero, el dólar Contado Con Liquidación (CCL) experimentó una suba del 0,25%, terminando en $1.778, mientras que el MEP (Mercado Electrónico de Pagos) cerró en $1.148, un leve aumento del 0,1% con respecto al cierre del viernes. Por su parte, el dólar “blue” registró una caída del 1,7%, concluyendo la jornada en $1.170, en un mercado con operaciones limitadas, dominadas mayormente por pequeños ahorristas.

En cuanto a la cotización oficial, el Banco Central mantuvo la paridad sin modificaciones: el dólar Banco Nación cerró en $1.013, mientras que el dólar turista se ubicó en $1.620,80. La estabilidad en el tipo de cambio oficial es parte de los esfuerzos del gobierno para gestionar el mercado cambiario y evitar mayores presiones sobre las reservas internacionales. (Agencia OPI Santa Cruz)