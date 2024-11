Milei buscará acuerdo de libre comercio con Estados Unidos tras victoria de Trump

El presidente Javier Milei anunció hoy su intención de negociar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, tras la victoria del republicano Donald Trump. En declaraciones a Radio Rivadavia, Milei sostuvo que buscará profundizar las relaciones comerciales con Estados Unidos sin que esto implique relegar otros acuerdos con potencias como China.

“Podemos avanzar en mayores acuerdos comerciales con Estados Unidos de la misma manera que avanzamos con China”, explicó el mandatario, destacando su objetivo de diversificar los vínculos internacionales de Argentina.

Milei calificó de “muy agradable” la conversación telefónica de 11 minutos que sostuvo el martes con Trump, y comentó que el líder estadounidense le expresó su apoyo. “Trump me dijo que yo era su Presidente favorito y que me va a acompañar; me hizo sentir muy honrado”, añadió. Durante la charla, ambos líderes coincidieron en que la derrota de lo que describieron como “los wokes” era una “gran noticia para los Estados Unidos”, en línea con el eslogan de Trump de “volver a hacer a América grande de nuevo”.

En cuanto a la posibilidad de asistencia económica de Estados Unidos, Milei indicó que no discutieron ese tema específicamente, pero confía en que el gobierno estadounidense respaldará a Argentina en sus negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). (Agencia OPI Santa Cruz)