El Gobierno elimina los beneficios jubilatorios de Cristina Kirchner tras su condena en la causa Vialidad

En una decisión sin precedentes, el Gobierno anunció la eliminación de los beneficios jubilatorios y la pensión derivada que percibía la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de la condena confirmada por la Cámara de Casación Penal en la causa Vialidad. La medida fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una rueda de prensa donde subrayó que la decisión supondrá un ahorro de $21.827.624,65 mensuales para el Estado.

Adorni explicó que la resolución se tomó “por orden del presidente Javier Milei” y se implementó a través de la ANSeS en conjunto con el Ministerio de Capital Humano. Los beneficios suspendidos incluyen tanto la jubilación de privilegio de la ex mandataria como la pensión derivada por el fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner. “Para los argentinos, esto representa un ahorro directo y tangible”, afirmó Adorni, quien añadió que este tipo de asignación se otorga únicamente en reconocimiento al honor y desempeño de quienes ocupan cargos de alta jerarquía.

Según el comunicado del Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, esta medida no es una sanción adicional a la condena penal que pesa sobre Fernández de Kirchner, sino una “consecuencia necesaria” derivada de su inhabilitación para ejercer cargos públicos, tras ser declarada culpable de administración fraudulenta. “El beneficio previsto por la Ley N° 24.018 no es de carácter contributivo y se concede en honor al buen desempeño en el cargo. No resulta coherente mantenerlo cuando se ha comprobado un delito contra la administración pública”, se lee en el comunicado oficial.

El presidente Milei respaldó la medida con una declaración contundente tras su llegada a Estados Unidos para asistir a la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC): “El que las hace, las paga”. La medida refleja el compromiso de su administración con lo que ha denominado “una gestión de transparencia y ética pública”, donde se ha propuesto que ningún funcionario condenado por corrupción reciba beneficios estatales.

Esta determinación podría derivar en una nueva disputa judicial, ya que allegados a la ex presidenta indicaron que es posible que recurra a los tribunales para intentar revertir la medida. En respuesta a esta posibilidad, Adorni adelantó que la administración de Milei está preparada para defender la legalidad de la resolución y reafirmó que el Gobierno no destinará fondos públicos a quienes “han mancillado el honor y la dignidad de los argentinos”.

El Ministerio de Capital Humano señaló además que el artículo 29 de la Ley 24.018 debería aplicarse no solo al “mal desempeño”, sino también a las “causas de responsabilidad” que justifiquen la remoción de funcionarios de sus cargos. La resolución llega apenas meses después de que el presidente Milei, en una entrevista con Jonatan Viale, opinara que los beneficios jubilatorios para ex presidentes eran un “derecho adquirido” que no podía revocarse. No obstante, la administración ha justificado la decisión en la necesidad de coherencia y transparencia en la gestión pública. (Agencia OPI Santa Cruz)