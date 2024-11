El Congreso busca aprobar el juicio en ausencia y la Ley de Ficha Limpia en la última sesión del año

El Congreso de la Nación debatirá este jueves, en la última sesión del período ordinario, dos proyectos clave impulsados por el oficialismo, el PRO y la UCR: el juicio en ausencia para delitos graves de lesa humanidad y la Ley de Ficha Limpia, que busca inhabilitar a candidatos con condenas en segunda instancia.

El juicio en ausencia, una reforma al Código Penal, habilitaría juzgar a imputados que se encuentren prófugos o fuera del país, una medida que podría aplicarse para avanzar en el esclarecimiento del atentado a la AMIA, ocurrido en 1994 y que dejó 85 víctimas fatales. Este proyecto permitiría juzgar a funcionarios del régimen iraní y miembros de Hezbollah señalados como autores intelectuales y organizadores del ataque, cuyas extradiciones han sido infructuosas.

Entre los acusados se encuentran figuras como Ahmad Vahidi, ex ministro de Defensa de Irán, Mohsen Rezai, ex comandante de la Guardia Revolucionaria, y Moshen Rabbani, ex agregado cultural de la embajada iraní en Buenos Aires. Argentina ha solicitado repetidamente la extradición de estos individuos sin éxito.

El proyecto cuenta con el respaldo de La Libertad Avanza (LLA), Encuentro Federal, el PRO, la UCR, y algunos diputados de Unión por la Patria (UxP) como Ramiro Gutiérrez, aunque con disidencias parciales. Sin embargo, ha sido rechazado por la mayoría de UxP y por los bloques de izquierda.

La propuesta contempla que los imputados en rebeldía tengan derecho a ser representados por un abogado de confianza o un defensor oficial, siempre que esto no afecte la eficacia de su defensa ni el desarrollo normal del juicio.

En paralelo, el Congreso también debatirá el proyecto de Ficha Limpia, una iniciativa que busca impedir que personas condenadas en segunda instancia puedan ser candidatos a cargos electivos. Esta propuesta tiene como objetivo garantizar la transparencia y prevenir la participación de dirigentes involucrados en casos de corrupción en las elecciones nacionales.

Actualmente, la inhabilitación para ejercer cargos electivos solo se aplica en casos con condenas firmes de la Corte Suprema de Justicia. La Ley de Ficha Limpia establecería como estándar mínimo el doble conforme, es decir, la condena en segunda instancia, para delitos como cohecho, malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, y otros delitos contra la administración pública.

Este proyecto ha generado intensos debates, ya que su aprobación podría afectar la posible candidatura de figuras políticas como la ex presidenta Cristina Kirchner en 2025. Sin embargo, el oficialismo enfrenta dificultades para reunir los 129 votos necesarios en la Cámara Baja y 37 en el Senado para convertir la iniciativa en ley.

Tres dictámenes han surgido del debate sobre Ficha Limpia: uno impulsado por el PRO, la UCR y LLA que plantea el doble conforme como estándar; otro propuesto por UxP que exige condena firme de la Corte Suprema; y un tercero, más amplio, liderado por el radical Fernando Carbajal, que abarca una mayor cantidad de delitos dolosos.

Ambos proyectos marcan un punto clave en la agenda legislativa, reflejando tensiones políticas y la búsqueda de avanzar en temas sensibles que impactan directamente en la calidad institucional y la transparencia democrática del país. (Agencia OPI Santa Cruz)