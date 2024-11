Alberto Fernández negó acusaciones en causa por contratación de seguros públicos

El ex presidente Alberto Fernández negó las acusaciones en su contra durante su declaración indagatoria en la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros para organismos públicos durante su gobierno. Según sostuvo ante el juez federal Julián Ercolini, su decisión de centralizar las pólizas en la empresa estatal Nación Seguros tuvo como objetivo evitar la “cartelización” del sector. Fernández respondió únicamente preguntas de su defensa, liderada por la abogada Mariana Barbitta, y una consulta específica del fiscal Carlos Rivolo relacionada con un intercambio de mensajes de WhatsApp.

La causa, que investiga una supuesta defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública, se centra en el decreto firmado por Fernández que obligó a organismos estatales a contratar pólizas con Nación Seguros, que a su vez recurrió a intermediarios. Según la imputación, este esquema habría facilitado la distribución irregular de fondos públicos mediante la intervención de empresas privadas y particulares que, en muchos casos, no habrían realizado contraprestaciones justificadas para las comisiones percibidas.

El ex mandatario también explicó un mensaje enviado a su ex secretaria María Cantero, esposa del broker Héctor Martínez Sosa, quien está imputado en la misma causa y citado a declarar. En un chat vinculado a la contratación de seguros para Cancillería, Fernández habría escrito “Yo me ocupo“, lo que el fiscal Rivolo interpretó como un indicio de su involucramiento en las decisiones cuestionadas.

La audiencia, que se extendió por tres horas en los tribunales de Comodoro Py, contó con un fuerte operativo de seguridad para evitar el contacto del ex presidente con la prensa. Al finalizar, su abogada calificó la declaración indagatoria como inválida, anticipando una apelación tras el rechazo del juez Ercolini al planteo de nulidad presentado previamente. Barbitta defendió la actuación de su cliente y aseguró que no favoreció a nadie mediante el decreto en cuestión.

Fernández también enfrenta otra causa judicial por violencia de género iniciada por la ex primera dama Fabiola Yañez. Será indagado en este expediente el próximo 11 de diciembre, también por el juez Ercolini. (Agencia OPI Santa Cruz)