Javier Milei busca acuerdo con el PRO para “arrasar” al kirchnerismo en las urnas

El presidente de la Nación, Javier Milei, expresó este jueves su firme deseo de llegar a un acuerdo electoral con el PRO, con el objetivo de conformar un frente unido que enfrente al kirchnerismo en las próximas elecciones. En una entrevista con El Observador, Milei aseguró que su intención es trabajar junto a Mauricio Macri para “arrasar” con el kirchnerismo en las urnas, al tiempo que afirmó tener “vocación de ir a un acuerdo total” entre su espacio, La Libertad Avanza (LLA), y el PRO.

La declaración de Milei se produce en un momento de tensión entre ambas fuerzas políticas, especialmente después de que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunciara que las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires se llevarán a cabo de forma desdoblada, lo que generó un clima de incertidumbre sobre las futuras alianzas. Pese a estas diferencias, el presidente no descartó la posibilidad de conformar listas conjuntas, subrayando la importancia de la unidad en la oposición para derrotar al oficialismo kirchnerista en las elecciones generales de este año.

Durante la entrevista, el mandatario también fue consultado sobre las posibles candidaturas de funcionarios de su gobierno en las listas de LLA para este año. En este contexto, relativizó la participación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, su vocero, Manuel Adorni, y su hermana, Karina Milei. El presidente destacó que tanto Bullrich como Adorni “están felices haciendo lo que están haciendo en sus funciones de Gobierno“, mientras que Karina, en su rol de secretaria General de la Presidencia, “se siente más cómoda cuidando mis espaldas”, sugiriendo que no tienen intención de lanzarse a la arena electoral por el momento.

En otro tramo de la entrevista, Milei fue consultado sobre la jubilación de privilegio que percibe la ex vicepresidenta Cristina Kirchner, quien fue suspendida por el Gobierno tras ser condenada en la “Causa Vialidad“. El presidente se mostró categórico al afirmar que “Cristina no es digna de la jubilación de privilegio” y la calificó como “una inmoral“. Esta declaración se suma a las críticas que el mandatario ha dirigido hacia la ex vicepresidenta en varias ocasiones, especialmente en relación con sus procesos judiciales.

Finalmente, Milei también fue interrogado sobre la situación de la ex primera dama, Fabiola Yañez, quien reside actualmente en España. El presidente expresó que Yañez “lleva una vida ostentosa” en el país europeo, lo que, según él, “no justifica” la continuidad de su custodia oficial. Esta afirmación reavivó las críticas hacia la gestión anterior y la utilización de recursos del Estado en favor de figuras cercanas al kirchnerismo. (Agencia OPI Santa Cruz)