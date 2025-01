Ave Milei, Cesarismo Libertario

- Publicidad -

(Por: Álvaro de Lamadrid (*) para OPI Santa Cruz) – Desde el Trollcenter de Santiago Caputo, han diseñado toda una iconografía donde lo muestran al Presidente Javier Milei como un emperador romano, el “Ave Miller” o también lo reivindican como vestido como Napoleón. Por cierto, en este caso, han dado en la tecla del espíritu cesarista del libertario.

El cesarismo que pregonan es el clásico modelo de ejercer el poder público concentrado en una sola persona, a lo Néstor Kirchner (en este caso es un triunvirato cesarista, el triangulo de hierro libertario, formado por los dos hermanos Milei y Santiago Caputo).

Por cierto, esto no es algo nuevo ni nada que no hayamos visto durante las gestiones de Néstor Kirchner y de su esposa, simplemente esperábamos que quienes pregonaban el cambio no cayeran en maniobras tan burdas y realmente superaran el gastado Manual de Néstor.

En el gabinete no se permiten disidencias, son todos funcionarios súbditos del triangulo de hierro y también carecen de líderes parlamentarios con capacidad de explicar los proyectos y mucho menos de generar acuerdos parlamentarios legítimos y duraderos. El esforzado Francos fatiga los pasillos del Congreso con pesados portafolios de incógnito contenido, siempre al borde del infarto.

Los Menem son los mercaderes turcos que regatean votos a cambios de beneficios y favores.

La vicepresidente ha sido marginada y padece el bullying de las granjas de trolles y de los carpetazos de la SIDE de Caputo, simplemente por querer hacer cumplir el reglamento del Senado y haber posibilitado la sesión donde expulsaron al coimero Kueider, mientras que el secreto fiscal de los argentinos quedó en las buenas manos del ex kirchnerista amigo de Paco Larcher y Etchegaray, Andrés Vazquez, hombre, hoy, de la guardia pretoriana del Cesar.

Un modelo de gobierno que conocemos

Es muy grave para la democracia que un presidente ambicione gobernar sin presupuesto, denostando al parlamento, simulando que se le ponen palos en la rueda, cuando en verdad, de lo que se trata. es buscar excusas para prescindir del mismo y gobernar con superpoderes haciendo culto de los DNU y del veto cuando algo no le gusta.

Así todo, se convierte en un festival de reasignación de partidas y de fondos reservados, no siendo casual que se hayan derogado todos los fondos fiduciarios menos el FISU (ex Grabois) que maneja el armador bonaerense menemista Sebastián Pareja, y el fondo para Tierra del Fuego, que beneficia a la familia Caputo.

El kirchnerismo, pulió el arte de presentar Presupuestos ficticios, para sortear una formalidad, irreales en sus proyecciones y poco serios frente al mundo, motivo por el cual, se esperaba en esta oportunidad, signada por un cambio de Gobierno que la discusión del presupuesto sea como corresponde la discusión del rumbo del país y sus temas y asuntos trascendentales.

Por eso el kirchnerismo gobernó sin presupuesto en 2011 y en 2022, porque solo pedía cheques en blanco y sumisión incondicional al parlamento y gastar como se le diera la gana, dándole prioridad a lo que se le diera la gana, sin admitir nada, solo que se lo votaran sin cambiarle una coma y un centavo.

En 2024 el país no tuvo Presupuesto y el Presidente Milei no se interesó por esto, uno de los elementos del pacto con el Kirchnerismo y el Massismo fue justamente suspender su tratamiento durante 2023, para que quien ganará al prorrogarlo, arrancara el gobierno con una gran herramienta de discrecionalidad para gastar y asignar recursos sin control.

El Presidente Milei gobernó replicando y profundizando los más tradicionales embustes del kirchnerismo, como son, apelar a la contabilidad presupuestaria creativa, el endeudamiento sin fin y la monetización del déficit. Recordemos el traspaso de la deuda del Banco Central al Tesoro Nacional, por la cual el Ministerio e Economia pasó a pagar los intereses de esa deuda, que en julio era de $1,3 billones por mes. Eso, además, de transferirle por DNU fondos del Central al Tesoro para deuda externa. El pagaré a cambio de llevarse la plata.

Nuevamente el país no tendrá por segundo año consecutivo presupuesto en 2025.

El gobierno, que no es liberal, ni republicano, ni nacionalista, porque esa característica la define la política integral de un gobierno y no las ideas económicas que aplica, tampoco parece liberal en lo económico; o al menos, más allá de su retorica discursiva, no surge claramente en sus iniciativas, su apego al liberalismo.

Gobierno “manos libres” no de “ideas libres”

Es incompatible con el liberalismo gobernar sin presupuesto, por Decreto y con un festival incontrolable de fondos reservados gastados por quien no tiene cargo en el gobierno.

Juan Bautista Alberdi, era muy claro cuando escribía acerca de qué significa para un país su presupuesto. Esto decía: “No hay un barómetro más exacto para estimar el grado de sensatez y civilización de cada país, que su ley de presupuesto, o la cuenta de sus gastos públicos. La ley de gastos (si habla la verdad) nos dice a punto fijo si el país se halla en poder de explotadores, o está regido por hombres de honor; si marcha a la barbarie, o camina a su engrandecimiento; si sabe dónde está y a dónde va, o se encuentra a ciegas sobre su destino y posición”.

La tentación hegemónica degrada la forma republicana de gobierno y socava la democracia.

La “ley de leyes”, como es el presupuesto, es una atribución del Poder Legislativo. El gobierno profundiza los métodos del Kirchnerismo, cuando explicaba que necesitaba una rápida aprobación a libro cerrado del proyecto de ley de presupuesto.

Repite la misma muletilla K, diciendo que ello tenía que ser así, porque el Poder Ejecutivo ganó y fue votado para gobernar. Reivindican la dictadura de las mayorías tantas veces explicada docentemente por Carlos Zannini.

Esto desconoce que los legisladores opositores, e incluso los oficialistas que pretender discutir aspectos del presupuesto que proponen, también fueron votados y tienen el deber de hacer respetar la voluntad popular expresada en las urnas. El Poder Legislativo es parte del gobierno del país, gobierna, pues tiene la facultad constitucional de aprobar leyes y ni que hablar el presupuesto.

El kirchnerismo siempre fue antidemocrático y anti-republicano, pero también lo son los gobiernos que no toleran gobernar de acuerdo a los preceptos democráticos.

No poder debatir y aprobar un presupuesto es no poder delinear un rumbo, un norte. Más allá de privarle a los argentinos del debate nacional más importante del país, como es definir nuestras prioridades como país.

El “no debate” del presupuesto nacional demuestra la actitud hipócrita del gobierno, que se vive llenando la boca acerca de lo imperioso de buscar una economía sana, a la vez que no muestra ni austeridad ni transparencia, dado que son muy oscuros e irresponsables a la hora de decidir cómo gastar los dineros públicos sin dar explicaciones.

Transparencia declamada, no practicada

Como reflexión final, vale la pena recordar que Milei podría haber aprovechado las sesiones extraordinarias para tratar el presupuesto y dar transparencia al gasto público de la Nación, privilegió seguir la discrecionalidad de manejar el país a su antojo, reacomodando y reasignando partidas para beneficiar a su hermana Karina Milie, a Santiago Caputo y al área superpoblada de su vocero Manuel Adorni y reservar las extraordinarias para tratar el pliego de Lijo y de su legislador modelo, Kueider.

“Los gobiernos perecen por la exageración de sus principios” decía Aristóteles. El Cesarismo de Milei, concentra para sí, a través de su hermana Karina Milei y Santiago Caputo todo el manejo de las funciones públicas y presupuestarias. El poder sin control siempre genera autoritarismo e injusticias. Este no es el rumbo correcto, este no es el rumbo que queremos y necesita el país. (Agencia OPI Santa Cruz)

(*) – Abogado, ex legislador mandato cumplido por la UCR.