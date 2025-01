Milei, si parece un K que no se note (mucho)

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Hemos escrito largamente sobre la inocultable intención del presidente de “no tocar” a la ex vice-condenada Cristina Fernández (cero denuncias, ningún insulto ni ofensa mediática a la que es afecto el presidente) y como si esto fuera poco, hemos publicado el libro titulado “El Pacto” de Álvaro de Lamadrid, donde ya en el año 2023 el ex legislador presagiaba con extrema puntualidad un acuerdo político personal entre las dos veces condenada y el actual mandatario, lo cual se ha puesto de manifiesto con la insistencia de colocar al Juez Lijo en la Corte Suprema, la pata judicial que necesita la viuda para controlar sus causas, dormirlas y que sus últimos años no los pase en alguna cárcel de mujeres.

Pero como Milei ya no convence a muchos, o por lo menos cada vez convence a menos, si anudamos los hilos sueltos que ha dejado a lo largo del primer año de gobierno, vemos con absoluta claridad que tiene una fuerte propensión a pelearse con Macri y el Pro que le ayudó a llegar al poder y rodearse de kirchneristas de la época más oscura del país.

Cada vez más efectista y menos efectivo, Milei se desgarra con su actuación anticasta, mientras se rodea de la casta y con un narcisismo sorprendente reduce todo al bien y el mal y aparece él como el único que puede resolverlo y en ese tren de relato y mentiras, el Indec donde a Marcos Lavagna se le cayeron algunos punto, al mejor estilo del patota Moreno, cuando dibujaba los números para pagar menos intereses y ahora el país debe pagar a los acreedores externos por sus mentiras, el gobierno se debate en dos plano: el del Javier Milei y la realidad.

- Publicidad -

Son al menos 27/30 kirchneristas con los cuales arrancó la gestión de Milei en el gobierno, en los últimos días confirmó el nombramiento de dos adláteres de Lázaro Báez en la AFIP, pero los hay en Aduanas, DGI y órganos de control, lugares en los cuales puso en funciones a las “segundas líneas” en su mayoría de La Cámpora, aunque el ícono de la casta k/peronista, es Daniel Sciooli a quien llamó a su regazo ni bien asumió la presidencia; claro, esto puede explicarse, pues por mucho tiempo, el motonauta fue jefe político de Milei, como Eurnekián fue su empleador y hoy CGC concentra todos los negocios petroleros en la Patagonia.

Ahora el presidente arremete con un nuevo proyecto de “Ficha limpia”, luego de vetar el original y ha mandado a decir por los medios “ensobrados” como les llama, que es superador y le impediría a CFK presentarse a elecciones. Mientras tanto, insiste con Lijo y a la vicecondenada la trata con algodones en las redes sociales, excluyéndola de los mensajes con calificativos ofensivos como los que les propina a los diputados y senadores que no votan sus proyectos o a los periodistas críticos que no van corriendo a su despacho para que haga los descargos y aclaraciones con los cuales desea llegar a la opinión pública, disfrazando los descargos como “entrevistas”.

Milei sueña con competir con Cristina Fernández en las elecciones “para destruir definitivamente al kirchnerismo”, dijo. Lamentablemente, la pregunta que me hago es si en realidad quiere “destruirlo” o engordarlo, dándole de comer. (Agencia OPI Santa Cruz)