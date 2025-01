Últimos movimientos telúricos produjeron desmoronamientos de piedra en El Calafate y El Chalten

- Publicidad -

Debido a los últimos y sucesivos movimientos de tierra, con temblores que oscilaron entre los 2.7 a 3.6 en la escala de Richter, especialmente en la zona de El Calafate, donde se produjeron 4 temblores en tres días, desde algunas estancias y paseos turísticos se reportaron desprendimientos de rocas.

Las imágenes captadas por el CAP en El Chaltén, muestra que las rocas se precipitaron desde los lugares elevados, arrastrando árboles, arbustos y plantas naturales, razón por la cual algunos senderos fueron cerrados ante el peligro de que los árboles caigan sobres quienes hacen tracking por el lugar.

En El Calafate, se generaron pequeños derrumbes en las paredes laterales de las formaciones cercanas, con caída de rocas. Oficialmente no se ha reportado que el hecho haya sido producido por los últimos temblores, pero las fuentes gubernamentales, extraoficialmente, aseguran que ese es el motivo central y el objetivo sería no “sembrar pánico” entre la población, no obstante, cabe recordar que la falta de los cerros cercanos, se levantan muchas casas que podrían estar en peligro ante la caída de rocas y piedras desde lo alto. (Agencia OPI Santa Cruz)