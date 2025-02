Los fantasmas de los archivos, la corrupción y los piantavotos comienzan a jugar fuertemente en la política provincial rumbo a la campaña 2025

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) / (Informe I) – Las fichas comienzan a moverse en el tablero político provincial, ahora ante la nueva realidad de que las PASO no están para que sea la gente quien “ordene” la interna de los partidos, razón por lo cual, vuelven las internas y por qué no decir “los dedazos” que alguna vez no le convinieron a Cristina Fernández, quien impulsó las primarias y ahora, cuando necesita ejercer el dedo maestro ante la diáspora del peronismo (especialmente el bonaerense), recupera el aire gracias a la suspensión del sistema electoral que dirime las internas, logrado por su amigo Javier Milei, quien justifica todo a través del enorme gasto económico que implica (lo cual es cierto) pero no excluyente.

Pasando al plano provincial, el principal oponente del actual Gobernador Claudio Vidal es el intendente de la capital Pablo Grasso; claro, si uno pone en balance las gestiones de uno y otro (Vidal y Grasso), no quedan dudas de que ninguno de los dos marcan los casilleros de la honradez, la seriedad, el cumplimiento, la confianza y la buena administración/gestión, en sus respectivas jurisdicciones. Nada para mostrar y mucho para cuestionar. Aún así surgen como “las opciones santacruceñas” en el espectro político provincial.

El abrazo del oso

Grasso busca un ladero “natural” y es el Intendente de El Calafate Javier Belloni, al lado de quien el riogalleguense se sacó una selfie con cara de Piñon Fijo y ambos, sin duda, fieles representantes del kirchnerismo con sello santacruceño, llevan el lastre de la historia reciente y de sus propias miserias políticas.

Belloni, el único que en general podría refrendar su efectividad como administrador municipal (sin hilar muy fino, claro está) tendría un poco más de handicap a la hora de mostrar sus logros (municipio con planta reducida, sin endeudamientos super millonarios, etc), pero no quedaría al margen de las críticas del sector opositor, siempre que en este nuevo contexto se considere “opositor” a Claudio Vidal, con quien el intendente compartió una cena en el mes de Noviembre donde estaba presente Pedro Luxen y mucho menos podría eludir las críticas si su alianza natural es con Pablo Grasso.

El problema de Belloni, es, precisamente, Pablo Grasso, un aliado político que no resiste un archivo sobre transparencia en las dos gestiones que lleva adelante en el municipio de Río Gallegos y ni hablar de su paso por el IDUV. Y lo que debe saber el intendente de El Calafate es que cuando la carrera de la campaña se largue, quedará bajo fuego enemigo y por qué no decirlo, también del fuego amigo ya que una parte del “grassimo” no lo traga, no lo digiere, no lo acepta, ni se compadece de su anteriores fracasos en los intentos por ser gobernador cuando quedó atrapado por las telaraña que le tejió la cuñada de su alter ego.

La cara de Piñón Fijo de Pablo Grasso, no ayuda a la incipiente coalición política intra kirchnerista que están armando

Así planteado el problema, sin duda que Pablo Grasso busca capitalizar el voto cautivo que tiene Belloni en su territorio (unos 7 u 8 mil) aunque mucho menos en Río Gallegos, pero si se suman las dos facciones, cree el intendente de la ciudad capital, que se le abren las puertas del cielo; claro, para pelearse con Belloni por definir quién de los dos va a jugar a la gobernación, hay tiempo.

Hoy es el abrazo del oso que Pablo le da “al Javi” y el calafatense no parece rechazarlo, pero trata con manos de seda al titular del SER. Grasso no tiene problema en traicionar a quien sea y Belloni ya conoce el ninguneo político al que fue expuesto por Alicia, una lonja del propio kirchnerismo al que pertenece. Sin embargo, atrás de Grasso está Pablo González y Máximo Kirchner, lo cual no es un tema menor. Pero 2027 está muy lejos, hoy urge armar el 2025 en el Congreso y la Legislatura y hacia allí se dirigen más revueltos que juntos.

Mientras todo esto sucede en el peronismo/kirchnerismo, hay alguien que permanece expectante en un lateral de la cancha política: Daniel Peralta. Todo indicaría que debiera ser un “aliado natural” de un Belloni “deskirchnerizado”, pero el intendente de El Calafate no ha dado señales (nunca) de ser crítico de las administración provincial actual y las anteriores y entonces, cae víctima de su propio silencio. Nada indica que en lo inmediato el ex gobernador conforme una alianza, menos aún, donde Pablo González está poniendo fichas (y plata). Su renuncia al bloque oficialista en la Cámara lo mantiene aislado de estos movimientos iniciales del sector que alguna vez le fue afín.

LLA un paquete improvisado y enclenque

¿Qué podemos decir de La LIbertad Avanza si “el mayor referente” en la provincia es Jairo Guzmán, un hombre que además de controvertido e ignorante de la política, trata de copiar el ejemplo confrontativo que ensaya Milei y le queda muy mal?.

Denunciaron al referente de La Libertad Avanza por “incitación a la violencia”

Guzmán cuenta con algunos ignotos colgados de la popularidad de un presidente que ni sabe dónde queda Santa Cruz. Todos ellos, tan improvisados como Guzmán, sueñan con ganar algo (al menos un carguito) siendo disruptivos y a menos que algunos satélites del PRO o la UCR e inclusive del propio peronismo, acompañen a Jairo para hacer número, se ven con pocas chances de ganar en el mediano plazo y solo les asiste la posibilidad de ir prendido con arrastre del voto del propio Milei.

La UCR: si no tiene renovación, solo resta

Tres bancas están en juego en el Congreso nacional este año. la de Roxana Reyes (que la UCR sueña retener), la de Sergio Acevedo (SER que sustituyó a Vidal) y la de Gustavo González, quien seguramente luego de su fallido paso por la Cámara baja, no sería electo ni para concejal de Pico Truncado.

El problema de la UCR es que si no da un golpe de timón de 180° en la conducción partidaria provincial y obviamente en la selección de los candidatos, va en dirección a la pérdida absoluta de cualquier elección provincial o nacional, dado que el electorado de Santa Cruz (excepto aquellos militantes Radicales y no todos) ya ha dejado de apostar siempre a los mismos, entre otros Eduardo Costa y Roxana Reyes. La opinión pública pide a gritos la renovación generacional y el pase a cuarteles de invierno de quienes se han mantenido por tanto tiempo obturando a las nuevas generaciones y no han logrado nada, ni siquiera mantener las convicciones partidarias y ni siquiera pudieron contener la disolución de la oposición política, ante el “caballo de Troya” que le impulso en el 2022, Claudio Vidal.

Los Roquel (Leonardo y Daniel) son más o menos visibles políticamente, pero mayormente en la ciudad capital, aunque con algunos lunares en sus gestiones como concejales y/o diputados; los hermanos Zeidán (Mirey y Omar) se perciben como posibles jugadores en la interna, pero tienen resistencia de sus propios partidarios que temen perder su oportunidad; María Belén Tapia ex senadora, fue eyectada por el voto popular del Congreso y no pudo dar vuelta la imagen negativa de su paso por la Cámara Alta sobre los beneficios que dejó para Santa Cruz su banca de 6 años y Daniela D´Amico, concejal de la UCR en Río Gallegos, tiene muchas ganas de ocupar una diputación nacional, pero su afinidad con el intendente Pablo Grasso, no solo en algunos proyectos que pueden ser coincidente, sino en la cobertura política que le da a una gestión que no rinde cuentas, hace inversiones oscuras, regala tierras a parientes y amigos, maneja fondos sin control parlamentario, genera ruido alrededor de la edil Radical.

Omar Zeidán ex interventor de YCRT – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

La propia D´Amico, junto a los demás concejales le aprobó el Presupuesto y la Tarifaria, sin correrle una sola coma y así no es la mejor apuesta de cambio que puede mostrar. Ésta concejal Radical, no es ninguna garantía para la UCR y mucho menos para el votante que busca algo diferente en las urnas y el partido centenario, debe hacer sus mejores esfuerzos si quiere ganarle a los candidatos sui-géneris del peronismo/kirchnerismo, entre ellos el propio Claudio Vidal.

Concluyendo, ninguno de los personajes mencionados en este análisis puede escapar al Veraz político, por lo tanto, cuando den la orden de largada, más allá de los medios que ocultan con demasiado evidencia los antecedentes de los candidatos propios, mientras atacan al oponente, OPI se compromete, como siempre ocurre, a contarle al lector (dentro de nuestras posibilidades) toda la verdad de los entuertos, negociados y acuerdos que realicen a espaldas del electorado y obviamente, desnudar la ficha/prontuario políticos de aquellos que se animen a jugar y crean, como siempre, que le pueden seguir mintiendo al electorado y volver a engañarlo indefinidamente. (Agencia OPI Santa Cruz)