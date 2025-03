El muteador criticaría a los muteadores si él fuera muteado

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Adorni el muteador del gobierno, es un economista devenido en periodista para quien la libertad de prensa dejó de ser importante desde que asumió la función de gobierno.

Fue patético ver al vocero presidencial Manuel Adorni, actuar como un verdadero autoritario y soberbio, quien habló de convertir la Sala de Periodistas de la Casa Rosada en una especie de “Gran Hermano”, donde (siempre según el vocero) la gente pueda votar para decidir quién y cuál de los periodistas puede estar allí y quién no.

El economista devenido en periodista y de allí en vocero presidencial, intenta limitar la labor periodística, especialmente de la prensa crítica y en ese trance, el funcionario lució vacilante anunciando la creación de esta especie de selección popular de periodistas, pero se notó claramente que no tiene la menor idea de cómo hacerlo; es decir, se le ocurrió allí y entonces, no tuvo mejor idea que expresarlo embarrandola con la iniciativa de crear “un botón muteador” para cerrarle el micrófono a los periodistas, cuando digan o pregunten algo que no le convenga o no desee responder.

“Cuando se exceden un poco, aprieto el botón”, dijo con cierta jocosidad pero con la seria intención de disponer a mano un mecanismo que le permita evitar las preguntas comprometidas e inmediatamente a la periodista Silvia Mercado le dijo “Ahora te mutearía, por ejemplo. De hecho no sabés las veces que te hubiera muteado, a vos y a tantos otros”.

Este hombre que hasta hace poco más de un año formaba parte de paneles en programas políticos y económicos de los canales capitalinos, seguramente hubiera puesto el grito en el cielo si algo similar hubiera dicho la ex portavoz de Alberto Fernández, Gabriela Cerruti. Pero no hay duda que el cargo y la pertenencia a un gobierno que se dice libertario pero recorta libertades y desprecia a la prensa, sacó a relucir el verdadero origen de “muteador compulsivo” que en épocas de Tato Bores, se llamaba el censor.

Este rasgo de autoritarismo que tiene Adorni, no se distingue en nada del perfil que solía mostrar Cerruti, cuando desde la mesa de prensa ninguneaba a los que ella llamaba “colegas” y mostraba un aire de superioridad que no impresionaba a nadie, solo demostraba a la audiencia su escaso timing, su gran ignorancia en materia de comunicación institucional y su desubicado rol para el cual no estaba preparada, igual que hoy le pasa a Adorni.

Cerruti volvió al llano y desapareció de las marquesinas y de los medios. Excepto que algún medio como C5N, que aún conservan la impronta kirchnerista, la contrate, cosa que aún no ha pasado, nada se sabe de ella.

La periodista con ínfulas de alta funcionaria, desapareció de la bitácora pública y del interés de sus “colegas”, como seguramente le va a pasar a Adorni cuando se termine la era Milei y deba volver a la mesa de algún canal para hacer una columna en economía o de política, renegando, seguramente, si alguien pretende “mutearlo” para que se calle la boca, tal como pretende hacer él y Milei con el periodismo, al cual, como los K, odian visceralmente, aunque se hagan los democráticos. (Agencia OPI Santa Cruz)