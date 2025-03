Francos sobre el acuerdo con el FMI: “La deuda del Tesoro no se incrementará”

- Publicidad -

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no incrementará la deuda pública, destacando que la deuda del Tesoro nacional no se verá afectada por el acuerdo. En declaraciones realizadas en Radio Splendid, Francos explicó que el acuerdo de financiamiento específica de manera clara que no se generará un aumento de la deuda pública, y destacó que el ejecutivo tiene la facultad de aprobarlo de acuerdo con los términos establecidos en el mismo. “El acuerdo claramente dice que no se incrementará la deuda pública“, afirmó.

En este sentido, Francos también indicó que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que formaliza el acuerdo será enviado al Congreso para su tratamiento, resaltando que el DNU tiene la fuerza de ley, según lo establece la Constitución Nacional, mientras no sea rechazado por las cámaras legislativas. El jefe de Gabinete se mostró confiado en que el acuerdo no será rechazado por el Congreso, dado que existe una “larga fundamentación histórica” de DNU previos relacionados con la relación del país con el FMI.

El jefe de Gabinete también precisó que el desembolso del FMI se destinará a cubrir los vencimientos de deuda con el organismo y con el Banco Central. Además, resaltó que la deuda del Tesoro no aumentará como resultado de este acuerdo, una afirmación que dejó en claro en sus intervenciones. A lo largo de la entrevista, Francos aprovechó para responder a las críticas de algunos diputados que cuestionaron la legalidad del acuerdo bajo la ley sancionada en 2021 por el entonces ministro Martín Guzmán, que obliga al gobierno a enviar acuerdos con el FMI al Congreso para su aprobación. En ese contexto, el funcionario subrayó que esta ley no puede estar por encima de la Constitución y limita las facultades del Ejecutivo.

En relación con la interpelación a Karina Milei por el caso conocido como “Criptogate $LIBRA“, Francos expresó que, si bien el Congreso tiene todo el derecho de tratar los proyectos que considere pertinentes, no está dispuesto a ser parte de un “show mediático” en torno a este tema. Aseguró que la oposición aún no ha encontrado un punto débil en el gobierno y destacó que la situación económica del país demuestra el éxito del gobierno en esta área. “No queremos ser parte de un show mediático“, añadió.

Sobre la situación de la ciudad de Bahía Blanca, que ha sido golpeada por un trágico temporal, Francos destacó que la reconstrucción le corresponde a las autoridades municipales y provinciales. “Nación está para apoyar como desde el principio“, señaló, reiterando que se pondrán a disposición los fondos necesarios una vez que el plan de reconstrucción esté listo. Aseguró que el gobierno nacional está dispuesto a escuchar lo que se proponga desde las autoridades locales y regionales.

Por último, en relación con la forma en que el presidente se comunica con el pueblo, Francos subrayó que la política de comunicación ha cambiado drásticamente en comparación con décadas anteriores. Aseguró que las redes sociales, donde el presidente tiene una gran audiencia, han modificado las dinámicas de comunicación, y defendió el uso de estas plataformas como una forma eficaz de conectar con la ciudadanía, señalando que el presidente ha logrado una gran repercusión a través de estos canales. (Agencia OPI Santa Cruz)