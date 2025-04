Macri sobre el fin del cepo: “vamos hacia el lugar correcto”

- Publicidad -

El expresidente Mauricio Macri se pronunció públicamente sobre la decisión del gobierno de Javier Milei de levantar el cepo cambiario, medida que calificó como “un paso adelante muy importante” para la economía argentina. En declaraciones radiales, Macri señaló que la eliminación de las restricciones al mercado de cambios es clave para que el país recupere la confianza y se encamine hacia un modelo más previsible. Aseguró que el cepo era una “muleta” que limitaba el crecimiento económico y disuadía inversiones a largo plazo.

Macri consideró que el equipo económico, encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo, eligió “el momento adecuado” para implementar la medida y se mostró optimista respecto de la reacción de los mercados. “No creo que se vuelvan locos. Lo van a tomar positivamente“, afirmó. También comparó la situación de Argentina con la de otros países de la región como Uruguay, Brasil y Chile, destacando que esas naciones no imponen controles cambiarios porque tienen “reglas normales”.

Al referirse a la relación del país con los organismos internacionales, el exmandatario volvió a defender su gestión frente al Fondo Monetario Internacional (FMI). Dijo que el organismo “atiende a países con dificultades” y rechazó las acusaciones sobre fuga de capitales durante su gobierno. “Gran parte de la plata que ingresó fue para pagar la deuda que había tomado Cristina Kirchner. No te la dan para que la fugues“, señaló. Y añadió: “Cuando me paran por la calle y me dicen que la plata se fugó, yo les pregunto si lo dicen por ignorancia, por kirchneristas o por ambas cosas“.

En relación con el nuevo escenario cambiario, Macri indicó que probablemente haya ahora un tipo de cambio “más adecuado”, aunque reconoció que eso requerirá un esfuerzo conjunto, no solo del oficialismo sino también de todos aquellos que quieran apoyar un proceso de recuperación económica.

También abordó temas políticos, particularmente sobre la Ciudad de Buenos Aires, donde subrayó la importancia de sostener el legado del PRO iniciado en 2007. Destacó el compromiso de Silvia Lospennato como posible candidata y remarcó que su prioridad no es vencer a La Libertad Avanza, sino “mantener lo que se ha logrado” en la gestión porteña. “Cuidemos lo que logramos. Construir nos cuesta un Perú y destruir se hace rápido”, expresó.

Sobre la relación entre el PRO y La Libertad Avanza, Macri sostuvo que no comprende por qué no se ha concretado una alianza. Señaló que la potestad de encarar ese armado en la provincia de Buenos Aires recae en Cristian Ritondo, y afirmó que desde el PRO existe voluntad de fusión. Sin embargo, criticó los “mensajes descalificatorios” que, según él, provienen de Casa Rosada y cuestionó la estrategia política liderada por Karina Milei.

Finalmente, el exmandatario lamentó el distanciamiento con Javier Milei, a quien dijo no ver desde agosto del año pasado. Aseguró que su intención siempre fue colaborar con el Gobierno y que su apoyo permitió evitar “cinco crisis terminales” en 2024. “Si tu problema es con quien te ayudó y no con quienes no quieren el cambio, estás poniendo la energía en el lugar equivocado”, concluyó. (Agencia OPI Santa Cruz)