Con la autoría y acompañamiento de los diputados Carlos Godoy, Karina Nieto y Elba Ponce, todos del FPV, ingresó a la Cámara de Diputados de la provincia un proyecto de ley para declarar la Emergencia Carbonífera en Santa Cruz con eje en YCRT- Usina 240 Mw y el ramal ferroportuario Punta Loyola.

El plazo de vigencia sería de 12 meses prorrogables por el gobierno provincial y en el Artículo 3ro indica expresamente “AUTORÍZASE al Ministerio de Energía y Minería a arbitrar todas las acciones, y procedimientos, a dictar medidas administrativas y legales a los fines de priorizar, salvaguardar, sostener y mantener la producción y los puestos de trabajo; y a sostener los acuerdos previos a tal fin”.

Pretende establecer la prohibición de despidos, excepto con justa causa; pide crear el Consejo Hidrocarburífero compuesto por el gobierno, los diputados, intendentes y gremios y finalmente da una serie de explicaciones de cómo funcionaría dicho Consejo, temáticas a abordar posteriormente y otros de orden interno y de organización.

Demagógicamente político

La iniciativa de los diputados K de la cuenca y especialmente de Carlos Godoy, no solo es una utopía legislativa por tratarse de un contenido inaplicable, sino que roza el ridículo teniendo en cuenta que la Cámara de Diputados de la provincia, no es ámbito jurisdiccional de YCRT y la Usina “14 Mineros”, que corresponde al Ministerio de Energía de la Nación en todos sus términos.

Un proyecto legislativo ridículo, fuera de contexto, que demuestra una actitud política demagógica, impracticable y fuera de tiempo

El diputado Godoy y los otros firmantes, no pueden desconocer esto, fundamentalmente porque es lo más básico que detecta cualquier lego en la materia: la provincia no puede legislar sobre entes, bienes o empresa del orden nacional, por lo tanto, lo que presentaron en la Legislatura provincial estos diputados, no tiene ningún valor, excepto la necesidad de montar un relato en base a una iniciativa demagógica e inocua como ésta, para simular ante los pobladores de la cuenca y los trabajadores de YCRT, que están preocupados por el destino de la empresa.

De acuerdo a las opiniones que hemos podido recoger entre los trabajadores de YCRT, ven estas actitudes de los diputados (totalmente desprestigiados ante la vista de la gente de la cuenca) como demagógicas, a destiempo y en contra de la realidad de la empresa a la cual “nunca defendieron cuando podían hacerlo y ahora que estamos en manos de un presidente sin ninguna vinculación con Santa Cruz y decidido a sacarse de encima el yacimiento, tratan de hacerse los preocupados”, le señaló a OPI un empleado de YCRT que se desempeña en el área de mantenimiento.

Las mismas fuentes nos recordaron que el 16 de octubre 2025 vence el plazo otorgado por el gobierno nacional y después de eso peligra la sustentabilidad de YCRT, el pago de los salarios y torna imposible de predecir el desenlace del yacimiento tal como lo hemos conocido.

“El acuerdo que puedan hacer en la Cámara no reviste la mínima importancia – nos confesó una de las fuentes refiriéndose al proyecto de Godoy – el proyecto fue pasado a Comisiones y ahí va a morir – y agregó– El camino de todo esto lo marcó la Ley Bases, que parece que Godoy y las diputadas que firman no leyeron y tampoco el DNU del Presidente Milei, del que tampoco se enteraron”, le afirmaron a OPI y agregaron ”Esto realmente es no tener dimensión del problema de la cuenca, aquí hay un panorama desolador de incertidumbre, nadie sabe lo que va a pasar mañana, si al yacimiento lo cierran o no, el Interventor hace como un mes que no está en la cuenca, la empresa parece que se maneja sola y la gente que vive de YCRT está a la deriva y encima estos diputados creen que con esto van a caer bien en la opinión pública” y concluyó con una predicción “Yo creo que este proyecto de Gordillo está orientado a crear otro organismo, desviar más fondos, conchabar a más gente y no hacer nada, con cada cosa que inventaron sobre YCRT y nunca dio resultado”.

También recordaron que Carlos Godoy kirchnerista alineado con Pablo Grasso, pretende “unir al peronismo” en la provincia y les restan capacidad organizativa al diputado, por carecer de la mínima sinceridad en proyectos como éste, que a todas luces es un engaño a la opinión pública porque se trata de una norma impracticable e inaplicable, que, sin duda, los pares de la legislatura ya le auguran un sueño eterno en comisiones. (Agencia OPI Santa Cruz)