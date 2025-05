En abril fueron Carambia y Gadano, ahora Carlos Arce y Sonia Decut. Milei comenzó a desbarrancar: desprestigio y pérdida de popularidad

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Los políticos dan vergüenza; el gobierno nacional pactó con el diablo y la Ficha Limpia ya es una anécdota; ahora solo resta esperar que paguen las consecuencias todos los involucrados en esta maniobra burda, ordinaria, evidente e impensable para el ciudadano de buena fe quien fue burlado, que apostó por un cambio moral que no existe y ya no hay posibilidad de redimir, al menos, por parte de este gobierno nacional.

Podríamos recrear, hoy, el insufrible cargo de conciencia que impone la frase “yo te lo dije”, porque mientras ningún medio opina por miedo a la respuesta oficial y a la pérdida de algunos dineros de la pauta, en OPI hemos expuesto desde el año pasado el pacto acordado entre Javier Milei y Cristina Fernández, lo cual no solo se extendía al nombramiento como integrante de la Corte Suprema al Juez Lijo, sino que comprendía aspectos puntuales de blindaje político y judicial a la doblemente condenada, lo cual a su vez señaló en varias publicaciones en nuestro medio, el ex legislador de la UCR Álvaro de Lamadrid, que en el 2023 escribió un libro llamado, precisamente, “El Pacto”.

El aporte de cada gobernador

Recordemos que cuando el proyecto de Ficha Limpia pasó por Diputados, la Libertad Avanza en conjunto votó en contra. Estaba más que claro que era un proyecto que a Mieli nunca le interesó.

Ya en el senado en el mes de abril/25, adelantamos que el Gobernador Claudio Vidal había enviado a los senadores José Carambia y Natalia Gadano, a vaciar la sesión donde ese día se iba a tratar Ficha Limpia.

El acuerdo del mes de abril, no era antojadizo; el propio Milei planificó la caída de la Ficha Limpia y contó con la actuación estelar de los senadores de Santa Cruz. Sin la ausencia de Carambia y Gadano, el proyecto se habría tratado y gracias a la complicidad del gobierno de Santa Cruz con Milei, no sucedió. Entonces, el presidente tras una puesta en escena, “reformuló” el proyecto, pero todo indica que le decretó la muerte antes de su nacimiento como tal.

En esta última oportunidad, que terminó con la caída definitiva de Ficha Limpia al menos hasta el año próximo, antes de la votación, el periodista Gustavo Ybarra del diario La Nación adelantó que existían acuerdos comprobados entre el gobierno nacional y el kirchnerismo, para no votar la ficha limpia cada vez que se presentara.

Esta vez y para sorprender a todos, el gobierno nacional invirtió los roles. A Claudio Vidal Milei (a través de sus operadores) le pidió que Gadano y Carambia votaran por la aprobación. Esta vez Milei había acordado la operación política a través de su amigo Carlos Rovira que maneja los hilos del títere que gobierna Misiones y mandó a sus lacayos Arce y Decut a anunciar públicamente que votaría positivamente y en la banca votaron en contra.

El presidente de la Nación Javier Milei – Foto: NA

El acting posterior del presidente Javier Milei culpando a Macri y al espíritu santo, es un absurdo tan grande como la propia actuación histriónica de un Milei que se cree el más vivo de todos, pero no pudo ocultar ni disimular que en el 2024 Misiones recibió 16 mil millones de pesos en ATN y este año vaya a saber cuántos millones más le caerán como Maná de las puertas del cielo, en pago de los favores realizados.

En misiones, Javier Milei compró la voluntad y las manos de Arce y Decut con envío de millones de dólares a Hugo Passalacqua (títre de Rovira) y en Santa Cruz para obtener la actitud vergonzosa de Carambia y Gadano, le prometió a Claudio Vidal unos 350 millones de dólares a través de YPF, la empresa que el libertario en campaña iba a liquidar y terminó siendo la caja política que usa para manejar a los gobernadores fronterizos políticos, aquellos que amenazan con ser “peronistas” si no les dan lo que necesitan y piden.

Un presidente devaluado

No vamos a repetir aquí toda la parodia que armó el gobierno nacional inmediatamente de conocido el rechazo de Ficha Limpia en el Senado. Milei el insultador serial del periodismo y del Congreso, quien por mucho menos les ha dicho desde delincuentes a chorros, mandriles, casta y basuras a los senadores, en esta oportunidad escribió en sus redes sociales un simple y recatado: “Lamentable”.

Al presidente no le alcanza estar 4 horas hablando pavadas en Neura con Alejandro Fantino o 6 horas con “El gordo Dan” en streaming espacios que ayudó a crear, una especie de C5N de Cristina, pero en internet. Sus actos lo definen, sus palabras ya está demostrado que no son serias.

El gobierno nacional no puede ocultar la corrupción de las kriptomodenas, donde los mismos legisladores de Rovira le ayudaron a bajar la investigación parlamentaria o el caso Kueider a quien agarraron lleno de dólares negros, propiedades, fondos de contrabando de un kirchnerista que trabajó para LLA habiéndole dado las manos claves para aprobar la Ley Bases.

Lejos de ser refugio de la casta como le gusta decir a Milei, el Senado es el salón de los pesos perdidos, donde se resguardan los chorros y transeros, negociadores de los intereses de cada argentino que juegan al poker en la mesa de la democracia, con la cual se llenan la boca frente a los micrófonos donde hacen relucir sus dientes con sonrisas falsas, mientras reciben sobres en el mismo recinto, como demuestran las imágenes que se viralizaron estos últimos días.

Nadie se puede ocultar

Mientras exista un medio libre y crítico y teniendo en cuenta el avance de las comunicaciones, ningún ladrón de la fe pública (entre otras cosas) de estos que hemos mencionado, se podrá ocultar ni ocultar sus trampas.

Recordemos que en OPI hemos seguido puntillosamente la forma de comunicar de Vidal y José Carambia y analizando la contradicción de sus dichos que nos permitió adelantar cada movimiento absolutamente premeditado, el cual nunca han podido explicar ni disimular (mucho menos) especialmente ante cada cambio de posición.

Por esta razón, es que José Carambia, en la lamentable entrevista que dio a FM News, puso en relieve la trampa que estaban tendiendo en sintonía con Claudio Vidal y el gobierno nacional. Carambia no podía explicar por qué antes no había estado a favor de Ficha Limpia y en la última sesión lo harían. Su confusa, contradictoria y nerviosa exposición (mucho antes de votar), lo desnudaba ante el análisis del mensaje “no dicho”, ese que subyace tras lo que se escucha, que en el caso del ex intendente de Las Heras lo deja bien claro a través de los esfuerzos que hace para ocultarlo. Solo hace falta que del otro lado, haya alguien dispuesto a decirlo.

Cuando un político no tiene una explicación coherente para justificar su voto, hace inútiles y muy evidente sus discursos y enojos impostados, falsos, impropio de personas que ganan más de 10 millones de pesos mensuales pagados por todos los Argentinos para que estos sinvergüenzas hagan negocios propios, partidarios y personales.

Subestiman a la gente

Personajes como Milei, Adorni, Vidal y sus senadores y/o diputados, subestiman la inteligencia de la gente. Ellos creen que son los únicos “vivos” y sagaces, que pueden ocultar las trampas y la verdad; es por eso que tipos como el presidente, que en campaña recalaba en todos los canales y radios donde le daban micrófonos para hacer su acting, hoy se enoja y esos mismos medios reciben el repudio, los insultos y el desprecio de su parte, porque hay periodistas que se animan a investigar y contar lo que está ocurriendo.

Pero todo esto tiene un precio. La corrupción y como en el caso de ficha limpia, la complicidad con el kirchnerismo, lo peor de la política nacional de los últimos 20 años, el presidente y sus acólitos, lo van a pagar en las urnas.



Hoy, el gobierno nacional se sustenta básicamente en la estabilidad económica, el único ancla que lo puede sostener a Milei más allá de lo que diga o haga. Pero si llegara a flaquear la estrategia económica, sin duda se abrirá el tobogán de la caída y allí, abajo, estará esperándolo el kirchnerismo y la doblemente condenada que Milei salvó hoy, no le temblará la mano para sepultarlo en lo más profundo del estiércol político donde el kirchnerismo juega de maravillas y Mieli no podrá ni respirar, porque LLA es un partido incipiente y para el kirchnerismo/peronismo, no es oponente. (Agencia OPI Santa Cruz)