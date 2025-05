La UCR provincial sufre el fenómeno denominado “Proyección astral”;  le quitaron el alma

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Hace tanto tiempo escribí un artículo denominado “Caballo de Troya” que a riesgo de ser autorreferencial, reconozco haber descrito las pocas perspectivas que, allá por 2023, la oposición en Santa Cruz tenía de sobrevivir a Claudio Vidal, candidato a gobernador quien, con su flamante partido SER los había colonizado a partir de la aceptación silenciosa de someter la dignidad partidaria de los correligionarios, a los influjos de aquel outsider de la política quien, como no pudo acordar con el kirchnerismo que lo subestimó, apostó a la aventura, hizo un partido nuevo y ganó, aprovechando la bisagra en la historia de Santa Cruz donde el pueblo se cansó del hartazgo k en ese año. Vidal no lo hubiera logrado sin el aporte sustancial del radicalismo, el Pro y Encuentro Ciudadano. Todos ellos dejaron de ser colaboradores de un proceso democrático auténtico de partidos que soñaron, en algún momento, apostar por un cambio al cual no lograron contribuir con su “sacrificio”.

Pero para la UCR provincial, aquella unión sin fuerza como partido, con garrocheros militantes que en nombre de “la gobernabilidad” y “el final de kirchnerismo” se sumaron dispersos dentro de la fuerza sui géneris que le proponía ser parte “de algo”, fue una autodetonación partidaria o lo que metafóricamente decimos: “le quitaron el alma” (dejaron su identidad, fuerza representativa, objetivos políticos, personalidad, cohesión partidaria, objetivos de superación).

Aquella decisión de subsumirse al nuevo partido que hoy gobierna, significó la colocación estratégica de cargas explosivas en los cimientos de un partido centenario que (mal o bien) se había mantenido y sostenido como una alternativa electoral en Santa Cruz, aún cuando la Ley de Lemas y la apropiación del liderazgo por años, de parte de Eduardo Costa y Roxana Reyes, les jugó en contra por décadas.

Hoy el Radicalismo santacruceño existe en los papeles pero no tiene alma, entidad, representatividad clara, no hay líderes y ningún referente; carece del aura que resume y concentra la mística que debe tener un partido político, como expresión cultural de grupos alineados tras ideas y objetivos comunes. Cada uno cuida su metro cuadrado, su zona de confort y sus intereses personales y familiares. Por eso y no por otra cosa, vuelven los de siempre. Ya se habla del reingreso a la atmósfera provincial de Eduardo Costa, Reyes está atenta para ver cómo puede reconvertirse y seguir participando y hasta se habla de la vuelta de Roberto Giubetich, el mismo armador de Vidal, que juega a dos y tres bandas como buen villarista político.

La carencia de referentes, de líderes partidarios, de personas con prestigio y seriedad que infundan respeto dentro del radicalismo y propongan algo distinto, que eleven la calidad del mensaje y hagan creíble una apuesta política diferente a lo establecido, es el principal problema que circunda al partido en su conjunto y en especial a quienes en total minoría, hacen el esfuerzo de restaurar los pedazos que dejó de ellos el paso del SER en el 2023, espacio que, como lo dije en aquella oportunidad, sería el “chupa sangre” extrapartidario que los sacaría del juego, los sacaría de poder, le restaría capacidad y fuerza electoral y los anularía como expresión política colectiva y no solo en lo personal, a cada uno de los integrantes de la UCR que sobrevivieran a los embates de Vidal, aquel kirchnerista disfrazado de demócrata, quien ya había votado dos veces favoreciendo a Alicia Kirchner y cuando lo rechazaron en el FPV, optó por enfrentarlos y como solo no podía llegar solo con el apoyo petrolero, buscó a la oposición flácida, la cual, no solo se dobló, sino que terminó rompiéndose como una rama seca.

Cuerpo y alma

La proyección astral, es esa separación del alma y la materia que casi todos los seres humanos hemos experimentado en algún sueño, donde nos vemos fuera de nuestro cuerpo flotando como un observador de nuestra propia vida; eso le pasa al Radicalismo santacruceño, ha perdido el alma y esa disociación la percibe la gente que aún sin ser radical, desearía tener una oposición sólida, con un mensaje político plausible, distinto, fuerte y solo encuentra un partido disgregado el cual aparece bajo la metáfora del hormiguero pateado, donde las hormigas dispersas solo buscan escapar de los peligros que las acechan.

La UCR provincial es como ese hormiguero pateado y sus integrantes tienen, como mayor aspiración, algún carguito que les pueda asegurar una banca en el Congreso o en la legislatura provincial, independientemente de si, para conseguirlo, se tienen que aliar con el SER, como ocurre actualmente, alianza que amenazan con profundizar, dentro del oficialismo que es una mala copia del kirchnerismo más explícito.

Roxana Reyes, por ejemplo, está al final de su mandato y sin duda su intención es permanecer en el Congreso. De allí que especula si podrá hacerlo dentro de su espacio, que hoy está dinamitado en la provincia o si podría hacerlo sumándose al frente que encabeza Claudio Vidal, aunque diga que no. Si algo hemos aprendido, es que los políticos siempre encuentran argumentaciones, cuando se trata de justificar sus acciones, por más insólitas y contradictorias que sean.

Pedro Luxen encolumna a los intendentes radicales (Juan Martínez, Carina Bosso, Daniel Gardonio, Matías Treppo), los pega más aún al SER y los usa como “pájaros llamadores”, de manera que otros radicales libres se sumen al gobierno y aunque el gobernador nunca les va a dar un papel preponderante en su gobierno, como muchos esperan, porque su inclinación política está más cerca del kirchnerismo que del ideario Radical (de hecho su gobierno se compone el 90% del FPV) da la sensación que con un cargo más o menos bien remunerados, los integrantes de la UCR provincial se dan por hecho.

Y ahora en el horizonte, aparece una elección intermedia y comienza a perfilarse cada vez más cerca el 2027, entonces, la puja interna por unir pedazos resulta una tarea imposible, porque no lo hacen todos, sino una parte del Radicalismo que sueña con reconstruir un futuro partidario posible y concreto. Hay otra parte que ve al partido diezmado y se desespera y otros prefieren diluirse en una alianza total con Claudio Vidal, a cambio vaya a saber de qué migajas, pero siempre con argumentos justificadores, lo cuales, a la vista de cualquier partidario Radical de años, suena a ruido de carnaval representado en palabras como “ sostener la gobernabilidad”, “que el kirchnerismo no vuelva más” o “unirse para sacar a Santa Cruz entre todos, porque nadie se salva solo”, entre los lugares comunes y las pavadas que solemos escuchar de boca de los cómplices radicales que justifican su inacción como opositores y solo buscan permanecer en su zona de confort, facturando desde un cargo de segundo o tercer órden, como ñoqui en la legislatura, una banca en el Congreso o alimentando desde alguna intendencia, a los mismos de quienes dicen “cuidarnos” para “que no vuelvan” y gracias a ellos permanecen en el poder sin que se produza absolutamente ningún cambio. (Agencia OPI Santa Cruz)