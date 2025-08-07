La ocupación hotelera en invierno fue del 60% en Tierra del Fuego

(OPI TdF) – Un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) señaló que la ocupación hotelera en Tierra del Fuego alcanzó el 60% en la época invernal con una estadía media de 3 noches y un gasto diario de 350 mil pesos.

Si bien el destino fue de los más elegidos del país, no escapó a la caída del turismo interno.

La provincia mantuvo el movimiento acompañado por eventos culturales, deportivos y recreativos, “financiados en gran parte con fondos públicos”.

Entre los eventos se destacó la Fiesta Nacional del Invierno, que se desarrolló desde el 4 de julio con shows musicales, esculturas de hielo, gastronomía, exhibiciones y deportes sobre hielo.

Además, el Programa Invierno TDF, impulsado por el Gobierno provincial ofreció actividades gratuitas para adolescentes y jóvenes en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, logrando “alta participación y reforzando el movimiento local en una temporada marcada por la contención del gasto y la caída de visitantes internacionales”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)