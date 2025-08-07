Buscar
Suscribirse
Turismo

La ocupación hotelera en invierno fue del 60% en Tierra del Fuego

Fecha:

(OPI TdF) – Un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) señaló que la ocupación hotelera en Tierra del Fuego alcanzó el 60% en la época invernal con una estadía media de 3 noches y un gasto diario de 350 mil pesos.

Si bien el destino fue de los más elegidos del país, no escapó a la caída del turismo interno.

La provincia mantuvo el movimiento acompañado por eventos culturales, deportivos y recreativos, “financiados en gran parte con fondos públicos”.

Entre los eventos se destacó la Fiesta Nacional del Invierno, que se desarrolló desde el 4 de julio con shows musicales, esculturas de hielo, gastronomía, exhibiciones y deportes sobre hielo.

Además, el Programa Invierno TDF, impulsado por el Gobierno provincial ofreció actividades gratuitas para adolescentes y jóvenes en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, logrando “alta participación y reforzando el movimiento local en una temporada marcada por la contención del gasto y la caída de visitantes internacionales”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)

Artículo anterior
La temporada de invierno de Aerolíneas Argentinas iguala las cifras del año anterior

Compartir nota:

Newsletter

Suscribete a nuestro Newsletter

Destacadas

Encuentran cocaína en un auto secuestrado por una infracción vial

Santa Cruz

Invertirán $1.400 millones en extender la red de gas en Río Gallegos

Santa Cruz

Por decreto los vehículos oficiales no se podrán usar fuera de horario laboral

Santa Cruz

ADOSAC va al paro por salarios, infraestructura y el pago del título en el segundo cargo docente

Santa Cruz

AMET iniciará paro de 48 horas

Santa Cruz
spot_imgspot_img

NoticiasTurismo

Turismo

La temporada de invierno de Aerolíneas Argentinas iguala las cifras del año anterior

Aerolíneas Argentinas informó que durante la temporada invernal transportó 1.262.000 pasajeros, una cifra que iguala la performance de...
Turismo

Ushuaia recibe turistas ante incremento de nevadas

(OPI TdF) - La falta de nevadas en los principales centros turísticos de Argentina favorece a Ushuaia que...
Turismo

Turismo y comunicación: podcast argentino destacado entre los mejores del planeta

El podcast argentino Turismocero Radio fue distinguido como uno de los Top 45 Podcasts de la Industria del...
Turismo

Invertirán más de $30 millones para alambrar áreas del Parque Nacional Los Alerces

(OPI Chubut) - La Administración de Parques Nacionales anunció la inversión de más de 30 millones de pesos...