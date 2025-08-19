Buscar
Un alfajor chubutense ganó un mundial de la especialidad

Fecha:

(OPI Chubut) – Un alfajor elaborado en la localidad de El Hoyo, Chubut, ganó la medalla de oro en el Mundial del Alfajor que se realizó en Buenos Aires.

Con una medalla de oro este alfajor de harina de nuez, dulce de leche y cobertura de chocolate blanco que es producido por la empresa familiar Chacra Los Retamos de El Hoyo, Chubut, se consagró en el certamen anual para elegir al mejor alfajor del mundo.

El alfajor es elaborado con ingredientes regionales y técnicas tradicionales, fue elegido como “el postre más delicioso del mundo” por los jueces del certamen.

La Chacra Los Retamos ya obtuvo premios en 2022 por el Triple-Oro, en 2023 el Triple-Bronce, y recibió una Mención de Honor como Joven Empresa de Chubut.

La firma combina recetas tradicionales con ingredientes locales: nuez patagónica, dulce de leche artesanal y busca potenciar la economía regional y el turismo gastronómico en El Hoyo y mantiene un modelo familiar que prioriza la calidad sobre la producción masiva. (Agencia OPI Chubut)

La ocupación hotelera en invierno fue del 60% en Tierra del Fuego

