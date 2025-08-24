Extienden los vuelos entre Esquel y Córdoba durante septiembre

(OPI Chubut) – Aerolíneas Argentinas continuará durante el mes de septiembre operando la ruta aérea directa entre Córdoba y Esquel, anunció oficialmente la compañía.

La ruta se implementó como prueba piloto durante julio y agosto para continuar en octubre y desde diciembre de forma permanente.

Dada la demanda constante de los viajes, el intendente de Esquel, Matías Taccetta; el ministro de Turismo de Chubut, Diego Lapenna; y la subsecretaria de Turismo de Esquel, Florencia Andolfatti anunciaron que seguirá operativa el próximo mes.

“Estamos muy contentos de poder anunciar la continuidad del vuelo. Fue una experiencia exitosa y queremos que esta conexión no sea estacional, sino permanente” sostuvo el intendente y agradeció el trabajo conjunto con el Ministerio de Turismo provincial y el equipo de la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura municipal.

El vuelo directo operará durante octubre con la misma modalidad que en la temporada invernal con salidas los jueves desde Córdoba a Esquel, y regresos los lunes. Se anunció que las tarifas no superan los 50.000 pesos por tramo y ya están disponibles en el sitio web de Aerolíneas Argentinas. (Agencia OPI Chubut)