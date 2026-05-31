Por sorteo se designaron los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento

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El Poder Judicial de Santa Cruz definió por sorteo a los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento para el período 2026/2027.

La elección era para definir los cargos de letrados titulares y suplentes, además de un vocal titular y un suplente que formarán parte del organismo encargado de intervenir en procesos vinculados al desempeño de magistrados y funcionarios judiciales.

Participaron autoridades judiciales y representantes del Colegio Público de la Abogacía y legisladores, donde el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gabriel Contreras Agüero, fue designado como titular del Tribunal de Enjuiciamiento y será secundado por Paula Ludueña.

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La figura de los representantes letrados recayó en Daniel Aybar y Ricardo Litvachkes.

El Tribunal de Enjuiciamiento tiene a su cargo el análisis y tratamiento de eventuales procesos contra integrantes de la Justicia provincial. (Agencia OPI Santa Cruz)