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(OPI TdF) – La titular provincial de la cartera energética confirmó el funcionamiento continuo de los sectores gasíferos y apuntó contra la firma privada por retener empleados sin goce salarial para forzar renuncias tras décadas de antigüedad.

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La Ministra de Energía del Gobierno de Tierra del Fuego, Gabriela Castillo, descartó un colapso productivo en el sector hidrocarburífero. La funcionaria denunció a la empresa contratista ALMAR por abandonar operaciones logísticas y suspender trabajadores sin salario, afectando indemnizaciones equivalentes a 20 años de antigüedad.

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La crisis responde a maniobras corporativas específicas. Castillo apuntó contra el representante legal de la compañía por enviar telegramas de suspensión que acorralan económicamente a los empleados para forzar sus dimisiones.

Durante las semanas previas a la finalización del vínculo contractual, los directivos de ALMAR retiraron equipos técnicos del campo de perforación. La titular de la cartera energética advirtió que la empresa también trasladó al personal activo y sustrajo los elementos de protección laboral de las bases operativas.

“Un trabajador que necesita llevar el sustento a su casa termina obligado a renunciar, pero nadie puede renunciar fácilmente a una indemnización“, afirmó Castillo. La funcionaria rechazó los pronósticos negativos del sector corporativo y garantizó la continuidad operativa de los principales pozos provinciales.

A través de nuevas adjudicaciones de licencias, las autoridades provinciales priorizan actualmente la reincorporación de los operarios afectados a las nuevas firmas del sector extractivo. (Agencia OPI Tierra del Fuego)