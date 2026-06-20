Trabajadores judiciales reclaman ante el Tribunal Superior de Justicia

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Los trabajadores judiciales de Santa Cruz iniciaron este viernes una jornada de protesta con un paro total de actividades y una concentración frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia.

La medida de fuerza busca visibilizar el reclamo por el pago de dos acuerdos paritarios pendientes y cerrados durante el 2025, además de la reincorporación de sumas fijas al salario básico, en el marco de un conflicto salarial que se extiende desde inicios de este año.

“Tenemos acuerdos desde el año pasado. Desde febrero venimos reclamando el pago de estos dos acuerdos paritarios que aún no fueron abonados” indicaron desde la Asociación Gremial “3 de Julio”.

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El gremio remarcó la desigualdad que existe frente a otras áreas de la administración pública, donde el Ejecutivo provincial mantiene mesas de diálogo activas y los trabajadores judiciales deben restablecer las negociaciones con las autoridades del Tribunal Superior.

“En asamblea se decidió instalarnos afuera del Tribunal Superior de Justicia para hacer visible el reclamo” afirmaron. (Agencia OPI Santa Cruz)