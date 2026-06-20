- Publicidad -

(OPI Chubut) – La justicia de Chubut condenó a un médico de Puerto Madryn por el abuso sexual contra cuatro pacientes, donde el responsable de los abusos admitió las conductas en un juicio abreviado.

Se trata del médico traumatólogo Juan Francisco Thomatis quien fue hallado responsable penal de “cuatro hechos de abuso sexual simple perpetrados contra distintas pacientes en el interior de su consultorio particular durante la atención de consultas médicas”.

La resolución judicial se alcanzó en un juicio abreviado con la conformidad expresa de las mujeres afectadas y fue impulsada por el equipo del Ministerio Público Fiscal.

- Publicidad -

Las cuatro víctimas denunciaron al acusado de forma independiente haber vivido situaciones de vulneración de su integridad física y sexual al asistir a turnos médicos con el especialista.

Según se informó oficialmente, las pruebas determinaron que “las maniobras del profesional excedieron de manera absoluta cualquier tipo de práctica clínico-sanitaria o protocolo de revisión traumatológica”.

Thomatis recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, una medida que quedó firme e inapelable por haberse acordado de desistir del juicio oral.

Además, la justicia envió la resolución a la Asociación Médica de Chubut para que el tribunal de ética evalúe la aplicación de sanciones disciplinarias o la inhabilitación del ejercicio dentro de sus competencias. (Agencia OPI Chubut)