Buscar
Suscribirse
Turismo

Chubut Mágico: El dinosaurio más grande del mundo, de la Patagonia a Buenos Aires

Fecha:

(OPI Chubut) – El Gobierno de Chubut está promoviendo el turismo de la provincia con una innovadora campaña llamada “Chubut Mágico” en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La iniciativa, que busca atraer a los residentes de la capital, tiene como principal atractivo una imponente réplica del Patagotitan mayorum, el dinosaurio más grande del mundo, exhibida en el Parque Thays.

La campaña es el resultado del trabajo conjunto entre el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut y la Casa de la Provincia. La exhibición del dinosaurio, ubicado en el barrio de Recoleta, junto a la Facultad de Derecho de la UBA, ha captado la atención de miles de personas. La muestra incluye, además de la réplica, juegos interactivos, sorteos, charlas educativas y material informativo sobre los diversos destinos turísticos que ofrece la provincia patagónica durante todo el año, desde el mar hasta la cordillera.

Sebastián Sarsfield, director regional del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas en CABA, señaló que la propuesta es “la aventura del sur acá en Buenos Aires“. Según el funcionario, el público se ha mostrado muy interesado, consultando sobre destinos, frecuencias de vuelos y las mejores fechas para visitar la provincia. Sarsfield destacó que la réplica del Patagotitan mayorum es un factor clave para atraer a los visitantes y motivarlos a buscar más información sobre la oferta turística de Chubut.

Ante el éxito de la propuesta y el gran interés del público, el gobierno provincial decidió extender “Chubut Mágico” hasta el próximo mes de septiembre. La entrada a la exhibición, que inicialmente estaba prevista para finalizar el 31 de agosto, es libre y gratuita. (Agencia OPI Chubut)

Artículo anterior
Extienden los vuelos entre Esquel y Córdoba durante septiembre
Artículo siguiente
El turismo de argentinos al exterior se dispara y deja un saldo negativo

Compartir nota:

Newsletter

Suscribete a nuestro Newsletter

Destacadas

Caja de Servicios Sociales reclamó deuda de aportes a municipio de Río Gallegos

Santa Cruz

Fuerte operativo policial contra una red de pornografía infantil en Río Gallegos

Santa Cruz

En Santa Cruz no se permitirá la circulación de camiones bitrenes

Santa Cruz

Denuncian abigeato en cercanías de El Chaltén

Santa Cruz

Impugnan las Listas del PRO, por irregularidades en la conformación de la lista “Propuesta Republicana” y podría caer la candidatura de Leonardo Roquel

Santa Cruz
spot_imgspot_img

NoticiasTurismo

Turismo

El turismo de argentinos al exterior se dispara y deja un saldo negativo

En julio, el turismo en nuestro país mostró un desbalance, con un notable aumento en las salidas al...
Turismo

Extienden los vuelos entre Esquel y Córdoba durante septiembre

(OPI Chubut) - Aerolíneas Argentinas continuará durante el mes de septiembre operando la ruta aérea directa entre Córdoba...
Turismo

Un alfajor chubutense ganó un mundial de la especialidad

(OPI Chubut) - Un alfajor elaborado en la localidad de El Hoyo, Chubut, ganó la medalla de oro...
Turismo

La ocupación hotelera en invierno fue del 60% en Tierra del Fuego

(OPI TdF) - Un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) señaló que la ocupación...