Chubut Mágico: El dinosaurio más grande del mundo, de la Patagonia a Buenos Aires

(OPI Chubut) – El Gobierno de Chubut está promoviendo el turismo de la provincia con una innovadora campaña llamada “Chubut Mágico” en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La iniciativa, que busca atraer a los residentes de la capital, tiene como principal atractivo una imponente réplica del Patagotitan mayorum, el dinosaurio más grande del mundo, exhibida en el Parque Thays.

La campaña es el resultado del trabajo conjunto entre el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut y la Casa de la Provincia. La exhibición del dinosaurio, ubicado en el barrio de Recoleta, junto a la Facultad de Derecho de la UBA, ha captado la atención de miles de personas. La muestra incluye, además de la réplica, juegos interactivos, sorteos, charlas educativas y material informativo sobre los diversos destinos turísticos que ofrece la provincia patagónica durante todo el año, desde el mar hasta la cordillera.

Sebastián Sarsfield, director regional del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas en CABA, señaló que la propuesta es “la aventura del sur acá en Buenos Aires“. Según el funcionario, el público se ha mostrado muy interesado, consultando sobre destinos, frecuencias de vuelos y las mejores fechas para visitar la provincia. Sarsfield destacó que la réplica del Patagotitan mayorum es un factor clave para atraer a los visitantes y motivarlos a buscar más información sobre la oferta turística de Chubut.

Ante el éxito de la propuesta y el gran interés del público, el gobierno provincial decidió extender “Chubut Mágico” hasta el próximo mes de septiembre. La entrada a la exhibición, que inicialmente estaba prevista para finalizar el 31 de agosto, es libre y gratuita. (Agencia OPI Chubut)