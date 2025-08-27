Buscar
El turismo de argentinos al exterior se dispara y deja un saldo negativo

En julio, el turismo en nuestro país mostró un desbalance, con un notable aumento en las salidas al exterior y una caída en la llegada de turistas. Según datos del INDEC, la cantidad de turistas que visitaron el país fue de 427.200, un 16% menos que en el mismo mes de 2024. Por otro lado, el turismo de argentinos que viajaron al exterior creció un 26,5% interanual, alcanzando un récord de 843.100 personas, la cifra más alta desde 2017.

En total, 704.000 visitantes no residentes ingresaron al país durante julio, de los cuales 427.200 eran turistas y el resto, excursionistas. La mayoría de los turistas que llegaron a Argentina provinieron de países limítrofes, representando el 76,3% del total. Los principales países de origen fueron Brasil (32,3%) y Uruguay (21,3%). La vía aérea fue la más utilizada para el ingreso, con un 48,7% de los arribos, seguida por la vía terrestre (38,7%) y la fluvial/marítima (12,5%). 

En contraste, las salidas al exterior de residentes argentinos sumaron 1.558.500 personas, de las cuales 843.100 eran turistas y 715.400 excursionistas. Los destinos más elegidos por los argentinos fueron Brasil (23%), Chile (18,1%) y Paraguay (15%).

El saldo final de visitantes internacionales durante julio fue negativo, con una diferencia de 854.500 personas a favor de las salidas, lo que subraya el desequilibrio entre el turismo receptivo y el emisivo. (Agencia OPI Santa Cruz)

Chubut Mágico: El dinosaurio más grande del mundo, de la Patagonia a Buenos Aires

