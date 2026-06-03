Tres detenidos y cinco policías heridos en una manifestación de ATE en Comodoro Rivadavia

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(OPI Chubut) – Tres personas fueron detenidas tras protagonizar incidentes durante una movilización de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la sede de la Supervisión de Escuelas, al cumplirse una nueva jornada de protesta y en el marco de la conciliación obligatoria dispuesta por la Secretaría de Trabajo de Chubut.

Los incidentes se registraron cuando dirigentes gremiales intentaron presentar un petitorio ante las autoridades y se enfrentaron con la Policía de Chubut.

Los detenidos fueron identificados como Verónica Rosales, secretaria general de ATE Comodoro Rivadavia; Marcelo Echeveste, secretario adjunto del gremio, y Evangelina Árabe, de la CTA.

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La dirigente que estuvo en el interior de la Supervisión de Escuelas pidió a los trabajadores auxiliares de la educación que “necesito que ustedes estén tranquilos. No quiero que golpeen más a nadie”.

Desde el gremio informaron que “hasta el momento no se conocen los cargos contra los dirigentes gremiales que fueron arrestados” y cerca de las 17 horas, Rosales fue trasladada a la comisaría Rada Tilly, mientras que el resto de los detenidos serán derivados a la dependencia de General Mosconi.

La Policía había desplegado vallas y un cordón de efectivos para evitar el ingreso al edificio.

Fuentes gubernamentales señalaron que “cinco policías terminaron heridos”.

ATE solicitó la “inmediata liberación” de los detenidos y apuntó contra el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, a quien responsabilizó “por la salud e integridad” de los dirigentes gremiales que fueron demorados tras los incidentes. (Agencia OPI Chubut)