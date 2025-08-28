Turismo de El Calafate y aplicación de alojamiento acordaron criterios para evitar la informalidad en las ofertas

La Secretaría de Turismo de la Municipalidad de El Calafate y el Ente Mixto de El Calafate acordaron con la aplicación de alojamientos Booking los criterios para evitar la informalidad en el sector turístico.

El acuerdo fue celebrado por la Asociación Civil de Alojamientos Turísticos de El Calafate (ACATEC) e indicaron que se trata de “un paso clave en la lucha contra la informalidad en el sector turístico. Un logro muy importante para todos los que trabajamos de manera formal y responsable en la actividad”.

El sitio reconocido mundialmente por ofrecer alojamientos se comprometió a incorporar un campo obligatorio para que cada oferta incluida en la aplicación ingrese su número de licencia municipal, además de una campaña dirigida a los anfitriones dirigida al cumplimiento de los requisitos establecidos.

La asociación civil destacó el trabajo conjunto con las autoridades municipales para que “la plataforma de reservas Booking reconociera la necesidad de exigir un marco legal concreto: el número de habilitación municipal”.

De esta manera, solo los establecimientos debidamente habilitados podrán figurar en la plataforma, algo que ACATEC describe como “un avance que marca la diferencia en la lucha contra la informalidad, uno de los pilares centrales de nuestra Asociación”. (Agencia OPI Santa Cruz)