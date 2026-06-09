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Los gremios docentes ADOSAC y AMET junto al Consejo Provincial de Educación se reunieron este lunes en la primera mesa de Paritarias Salariales del 2026 en la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y cuyo encuentro finalizó sin oferta salarial por parte del gobierno provincial.

Del encuentro participó el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes quien brindó un panorama de las finanzas provinciales, el pedido de autorización para el endeudamiento en dólares y la perspectiva económica en caso de aprobarse el proyecto de ley en la legislatura.

Desde ADOSAC, el secretario general César Alegre criticó que el primer encuentro haya concluido sin propuesta salarial y recordó que el mandato del Congreso docente exige una recomposición salarial con cláusula gatillo retroactiva a enero, la devolución de los descuentos aplicados por los días de paro y una fecha cierta para el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario.

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El dirigente sostuvo que “nos vamos con cero respuestas”.

Sobre el pedido de devolución de los descuentos por los días de paro, desde el gobierno provincial señalaron que en el próximo encuentro se dará una respuesta a ese reclamo y desde ADOSAC, Alegre afirmó que “hay compañeros que tienen las cuentas en cero, que no pueden afrontar alquileres ni servicios básicos. Los descuentos fueron salvajes”.

Las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el 18 de junio a las 8.00 horas, en tanto el gremio docente ADOSAC tendrá este martes una resolución del Congreso sobre las acciones a seguir en el conflicto con la administración provincial. (Agencia OPI Santa Cruz)