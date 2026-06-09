Unas 60 personas se intoxicaron en Las Heras

- Publicidad -

Unas 60 personas se intoxicaron en una peña folklórica en la localidad de Las Heras durante el fin de semana y tuvieron que ser asistidas en el hospital distrital.

El incidente se produjo en el local “The King Moustache Disco”, donde se determinó que la causa de intoxicación se debió a la acumulación de vapores porque las paredes del interior del comercio estaban recién pintadas con esmalte sintético, sumado a la calefacción y la falta de ventilación, provocó que sea un combo tóxico para la respiración de los asistentes.

Así lo determinó una pericia del personal de Bomberos quienes asistieron tras una alarma a las 23.30 horas del sábado.

- Publicidad -

El local comercial está ubicado en zona de chacra sur, donde se desarrollaba una peña folklórica donde asistieron adultos, jóvenes y niños.

Se descartó que se trate de una fuga de monóxido de carbono y el director Regional Norte de Bomberos, Franco Guzmán sostuvo que se trató de “un fuerte olor a esmalte sintético aplicado recientemente en el salón. La combinación de estos vapores de pintura con la escasa ventilación y el uso de calefacción resultó en la acumulación de gases tóxicos”.

“La pintura se aplicó el mismo día del evento. Los vapores quedaron concentrados en el ambiente. El recinto no contó con la ventilación necesaria y el sistema de calefacción potenció los efectos” dijo el funcionario.

Como medida preventiva, el salón de eventos fue clausurado. (Agencia OPI Santa Cruz)