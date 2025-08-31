Buscar
Rige tasa para turistas que visiten El Chaltén en excursiones “Full Day”

La municipalidad de El Chaltén anunció que rige la tasa municipal para aquellos turistas que ingresen con excursiones “Full Day” que tendrá un valor de poco más de 2 mil pesos.

La medida cayó muy mal para la Asociación de Agentes de Viajes y Turismo (AAVyT) quienes consideraron hacer una presentación judicial porque consideran que el municipio asume un rol de agentes de percepción y generan costos extras en el servicio turístico.

Se trata de la Tasa de Uso Urbano (TUU), la que equivale al precio de 2 litros de nafta super, lo que en esa localidad tiene un valor de 1085 pesos por litro.

La tasa rige por ordenanza municipal N° 253 y desde la intendencia que conduce Néstor Ticó señalaron que las agencias deben inscribirse en un registro y comenzar a apagar por cada pasajero que ingresen a la localidad bajo la modalidad “Full Day”.

La mayoría de los servicios provienen desde El Calafate y efectúan una excursión durante el día.

En un comunicado, la AAVyT de El Calafate rechazó la implementación de la TUU y consideró la medida como “arbitaria y discriminatoria dado que la tasa se aplica únicamente a los pasajeros que contraten excursiones, dejando afuera a la gran mayoría de los visitantes que arriban por cuenta propia”. (Agencia OPI Santa Cruz)

Turismo de El Calafate y aplicación de alojamiento acordaron criterios para evitar la informalidad en las ofertas

