Aerolíneas Argentinas lanza una nueva ruta de verano a Aruba desde Buenos Aires Córdoba y Mendoza

La empresa Aerolíneas Argentinas anunció el lanzamiento de una nueva ruta hacia Aruba, con vuelos directos desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, reforzando así la conectividad internacional de la compañía de cara a la temporada alta de verano. El nuevo destino en el Caribe, descrito por su clima, oferta hotelera y gastronómica, se suma a la red de la aerolínea de bandera con una tarifa de lanzamiento de 799 dólares más impuestos, ida y vuelta, desde cualquiera de los tres puntos de partida.

La operación de esta ruta estará vigente desde el 1° de enero hasta el 28 de febrero. El esquema de vuelos incluye tres frecuencias semanales que conectarán Buenos Aires, Aruba y Córdoba, con regreso final a Buenos Aires. Adicionalmente, se ofrecerá un vuelo semanal de ida y vuelta entre Mendoza y Aruba los días viernes, y otro vuelo semanal directo entre Córdoba y Aruba los días jueves.

Este anuncio se enmarca en una ampliación general de la red de la compañía para la temporada estival. Desde el pasado lunes, también se pusieron a la venta los pasajes para las nuevas rutas que conectarán Tucumán y Salta con Florianópolis, en Brasil. Estos vuelos operarán dos veces por semana entre el 1° de enero y la Semana Santa.

Junto con la expansión de rutas para el turismo emisivo, la empresa informó que ya ofrece tarifas competitivas para el turismo receptivo. La estrategia busca atraer pasajeros de mercados internacionales donde opera la compañía, permitiéndoles volar a Buenos Aires y luego añadir tramos hacia otros destinos del país por un costo adicional de 50 o 100 dólares, con el objetivo de fomentar el turismo en toda la Argentina.

Desde la compañía indicaron que “la combinación de nuevas rutas, financiación local, promociones internacionales y beneficios para clientes frecuentes forma parte de una estrategia integral para consolidar el rol de Aerolíneas como motor del turismo”. (Agencia OPI Santa Cruz)

Rige tasa para turistas que visiten El Chaltén en excursiones “Full Day”

