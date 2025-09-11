Buscar
Turismo

Buscan fortalecer el turismo en El Calafate

El gobierno de Santa Cruz y la Cámara de Comercio de El Calafate acordaron fortalecer la actividad turística tras una reunión donde se analizó la situación de la demanda en la temporada invernal y la proximidad de la temporada alta.

Del encuentro participó el gobernador Claudio Vidal junto al jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez, y el secretario de Estado, Rodrigo Suárez mientras que del sector empresarial estuvieron representantes de la Cámara de Hotelería, Gastronomía, Comercio, Turismo, Industria y Actividades Afines de El Calafate, entidad miembro de FEHGRA, CAME, FEDECATUR, FESC, CAC y CAT.

Participaron además la presidenta de la Cámara de Comercio, Cecilia Smart, el vicepresidente Adolfo Jansma, el prosecretario Marcelo Jannes, y los vocales de alojamiento Ricardo Patterson y Mariano Agriello.

Entre los puntos que se trataron está la caída de la demanda que se registra en todo el país y el impacto en la actividad.

Durante el encuentro se acordaron líneas de trabajo conjunto y se debatieron propuestas orientadas al mediano y largo plazo como la necesidad de fortalecer un circuito integrado regional de turismo, que permita potenciar la interacción entre los prestadores santacruceños y consolidar a la provincia como un destino competitivo y articulado dentro de la región. (Agencia OPI Santa Cruz)

Aerolíneas Argentinas lanza una nueva ruta de verano a Aruba desde Buenos Aires Córdoba y Mendoza

