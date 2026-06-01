Jefe de Gabinete de Río Gallegos criticó el plan de obras provincial

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El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Río Gallegos, Diego Robles criticó el plan de obras públicas presentado por el gobierno provincial para las distintas localidades que podría ser financiado con el pedido de endeudamiento en dólares que se trata en la Cámara de Diputados provincial.

Robles señaló que “no entiendo por qué se le pone a la presentación Municipalidad de Río Gallego cuando no hemos tenido ningún tipo de contacto para definir qué tipo de obras son las prioritarias”.

El funcionario municipal pidió “entrecruzar información respecto a lo que tenemos pensado proyectar como municipio, algo que de hecho hasta le hemos planteado en su momento al gobernador con un listado de obra, donde no hemos conseguido ningún tipo de inversión”.

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“La obra más importante es el acueducto para Río Gallegos, que es una obra que estaba licitada por servicios públicos con fondos nacionales y que este mismo gobierno no hizo nada para que la Nación la continúe, que cuando tuvo que sentarse con el Gobierno nacional, y estaba de luna de miel, en la primera parte de la gestión, no hizo nada”, añadió.

Robles criticó el plan de obras al sostener que “ninguna de estas obras, o por lo menos la gran mayoría, le van a generar al Estado provincial un aumento de sus recursos y una disminución de sus gastos que sea equivalente al compromiso financiero que te dicen que hay que asumir para llevarlas a cabo”. (Agencia OPI Santa Cruz)