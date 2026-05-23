Ex inspector de tránsito fue condenado a 8 años de prisión por la muerte de “Cokito” Oyarzo

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El ex inspector de tránsito de la Municipalidad de Río Gallegos, Jorge Vera fue condenado a una pena de 8 años de prisión por homicidio con dolo eventual tras la muerte de Rodrigo “Cokito” Oyarzo, quien falleció tras un accidente de tránsito en pleno centro de la capital santacruceña.

El incidente vial se produjo en marzo de 2023 y el Tribunal Superior de Justicia modificó la calificación legal del caso por lo cual Vera deberá purgar una condena mayor.

El abogado defensor del ex inspector de tránsito, Jesús María Amoroso aseguró que apelará la sentencia ante la Corte Suprema de Justicia.

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Amoroso señaló que se trabajará en la presentación de un recurso extraordinario federal, luego de que el máximo tribunal provincial revocara la condena anterior por homicidio culposo agravado y encuadró el hecho como homicidio simple con dolo eventual en concurso ideal con lesiones graves.

La resolución judicial dictaminó una figura diferente a la adoptada por el tribunal de la Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial.

El ex inspector de tránsito fue condenado como responsable de conducir un móvil oficial a alta velocidad y atravesando semáforos en rojo durante la madrugada del 5 de marzo de 2023, cuando impactó contra el vehículo en el que viajaban Rodrigo “Cokito” Oyarzo y su pareja, donde Oyarzo falleció. (Agencia OPI Santa Cruz)