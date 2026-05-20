Ni el endeudamiento ni el pedido de juicio político a los Vocales del STJ pasará en la Cámara

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(Por: Rubén Lasagno) – En base al proyecto de endeudamiento del gobierno y la ntoa de pedido de juicio político a los Vocales del STJ, presente en los medios provinciales en este momento, tanto la toma de un empréstito por 600 millones de dólares, impulsado por el Ejecutivo como el pedido formal del Dr Sergio Luis Macagno para un yuri de enjuiciamiento a los Vocales del STJ que desobedecieron las leyes al no reconocer a los integrantes del Tribunal ampliado de 5 a 9 por decisión del oficialismo en la legislatura, fuentes de esta Agencia aseguraron que ni en uno ni en la otra iniciativa están la mayoría necesaria de los diputados para su aprobación.

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“El pedido de juicio político a los vocales de Tribunal Superior no pasa”, fue la afirmación concreta de la fuente legislativa “No tienen mayoría necesaria en las dos salas por donde tiene que pasar, la acusadora y juzgadora, donde necesitan 2/3 y no lo tienen, por lo tanto, nunca va a llegar al recinto”

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Con respecto al proyecto de endeudamiento, las mismas fuentes fueron categóricas al sentenciar “No tienen las manos en el recinto. Suponiendo que salga d Comisiones, cuando llega al recinto necesita los 2/3 y ahí se cae; nadie quiere poner el dedo ahí, menos aún en un gobierno que tiene cero transparencia y está en franca caída”, le aseguraron a OPI.

Escapando a las esquirlas

En un video distribuido en redes sociales, el Vicegobernador Fabián Leguizamón reconoce que el gobierno no tienen mayoría para aprobar el endeudamiento, lo cual confirma todo lo que venimos advirtiendo respecto del consenso que ha perdido el gobernador Claudio Vidal y el apoyo que deja de tener especialmente por parte de los diputados por el pueblo, quienes representan a los intendentes y son éstos, precisamente, quienes han tomado la suficiente distancia del gobierno para no quedar envueltos en esta poco clara intención de endeudar la provincia, sin ninguna claridad ni proyección a futuro, que no sea la obligación de pagar en moneda extranjera una hipoteca a futuro por 15 años.

“Parece que los que hicieron el proyecto desconocen que la provincia está impedida de contraer deuda en dólares pero además el proyecto del diputado Peralta sobre la reconversión del Fondo UNIRSE tiene la firma de muchos diputados que no son lo que apoyarían a la iniciativa del endeudamiento, porque precisamente, pretenden que se busquen fondos genuinos sin necesidad de ir a un empréstito en moneda extranjera”, indicaron.

“Leguizamón lo tiró abajo del tren a Vidal”, le confió a OPI otra fuente de la Cámara “sin duda el vicegobernador trata de despegarse del tema porque ya sabe que nació muerto”, aseguraron desde adentro de la legislatura.

Si bien Pedro Luxen está en franca negociación con los gremios para que ninguno de ellos se oponga al endeudamiento, a nivel político nos han confiado que para “doblar” la voluntad de algunos diputados, los van a tenar con fondos para sus localidades y hasta se habla de coimas personales para lograr cambiar la decisión de algunos intendentes.

Por esto que hemos planteado, lo cual surge de las consultas realizadas en las últimas hora para ver la proyección que tienen estas dos iniciativas que ocupan la primera plana de los diarios provinciales, el gobierno tiene una durísima tarea por delante para conseguir una deuda en dólares, que hasta hoy no es posible aprobar por falta de consensos y opiniones contrapuestas en cuanto a la verdadera necesidad del empréstito y la poca transparencia que garantiza esos fondos, en manos del gobernador Vidal. (Agencia OPI Santa Cruz)