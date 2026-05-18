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El abogado local Sergio Luis Macagno presentó formalmente un proyecto de ley para la creación de la “Comisión Investigadora por la Memoria, la Verdad y la Justicia de los Fondos Provenientes de la Privatización de YPF y Compensación por Regalías Hidrocarburíferas” en el ámbito de la Legislatura de la Provincia de Santa Cruz.

El documento, fechado el 18 de mayo de 2026 en Río Gallegos, es una nota de presentación dirigida al Presidente de la Cámara de Diputados Fabián Leguizamón que aborda la iniciativa de la creación de esta comisión fundamentada en una “brecha documental” sobre el manejo de los fondos obtenidos por la privatización de YPF y la compensación por regalías hidrocarburíferas, cuyo monto mínimo administrado asciende a US$ 1.069.605.286,18.

El autor indica, basándose en un análisis técnico propio, que existe una diferencia de dinero sin justificación pública que oscila entre US$ 99.820.975,04 (en un escenario conservador) y US$ 163.089.212,47 (en un escenario post-repatriación). Denuncia que han pasado más de 30 años desde el ingreso de los fondos y no existe una rendición pública integral con documentación accesible que explique el destino de los recursos durante el período 2003-2023.

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A 30 años de la desaparición de “los fondos de Santa Cruz” un ciudadano pide la creación de una Comisión investigadora

Macagno propone en el escrito, que esta comisión investigadora tenga un carácter técnico y no judicial y que esté integrada por legisladores de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria para garantizar la pluralidad. Asimismo en la propuesta insta a la Legislatura a que apruebe esta comisión para ejercer su función constitucional de control y fiscalización sobre estos fondos.

Recordemos que transitaron por la provincia varios gobiernos que nunca dieron explicaciones sobre los fondos que el propio Néstor Kirchner hizo desaparecer. Hoy, después de tanto tiempo, en la cuenta solo hay algo más de 9 mil dólares; el resto, impunidadad absoluta. (Agencia OPI Santa Cruz)