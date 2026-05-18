El Ministro Verbes se queja por el retraso en la “inversión estructural” de gobiernos anteriores y él fue parte de los mismos desde el año 2009

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(Por: Rubén Lasagno) – Una vez más en la Santa Cruz reseteada, los funcionarios del gobierno actual parecen nacidos de un repollo; sufren de una amnesia crónica o fingen demencia como lo hacía Sergio Massa, cuando necesitaba usar una estrategia que le permitiera hacerse el boludo arqueando las cejas, revoleando los ojos y poniendo cara de “yo no fui”, para no reconocer sus propios dislates. Así apareció ayer el Ministro de Economía de la provincia Ezequiel Ubaldino Verbes, “explicando” por qué el gobierno debe tomar el endeudamiento en dólares que creará un pasivo a 15 años el cual pagarán (en caso de aprobarse) los cuatro gobernadores por venir en Santa Cruz con el dinero de los santacruceños.

Mi pasado me condena

Según las declaraciones de Verbes que la cadena de la alegría replica sin hacer ni una sola y mínima objeción, Santa Cruz hoy enfrenta las consecuencias “de años de falta de inversión estructural”.

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“Si hoy estamos como estamos, es porque anteriormente no han querido dar el salto cuantitativo para la Provincia”, dijo Verbes sin que el color le subiera a las mejillas en lo que técnicamente se conoce como rubor facial o eritema pudoroso, que seguramente no percibimos en el ministro debido a la barba; ¿O será que no tiene vergüenza?… analicemos.

Vamos a señalar algunos datos sintetizado de la vida política del Contador Verbes, para saber realmente si lo que dice es cierto, si está exento de algún tipo de responsabilidad e incidencia en la histórica situación de desfinanciamiento provincial o lo que dice es una aviesa mentira, lo cual al ser un altísimo funcionario del SER y manejar la economía provincial, lo transforma en una persona poco confiable y genera una actitud muy prejuiciosa respecto de que nunca nos dijo ni nos dirá la verdad.

A Verbes, quien ayer dijo “antes” (léase los gobiernos de Kirchner, Daniel Peralta y los dos mandatos de Alicia Kirhcner) “no han querido dar el salto cuantitativo en la provincia”, lo vamos a confrontar con su propia historia.

Y al hace ese repaso lo encontramos al contador público cuando en el 2009 (aprox) se inició en Rentas de la Provincia, como Subsecretario de Rentas reemplazando a Estela Aldaz, al mismo tiempo que asumió Diego Robles en Economía de la provincia. De ese puesto, el gobernador Daniel Peralta le pidió la renuncia, pero no se fue a su casa, quedó como “asesor del Ministro de Economía”. Cuando uno pregunta a algunos integrantes del entonces gobierno de Peralta, no tienen buen recuerdo de Verbes y lo sindican como un amigo de lo ajeno, en plena función pública.

Posteriormente se fue a trabajar a la ONCA junto a Manuel Campillo. Cuando la ONCA fue disuelta durante el gobierno de Cristina Fernández, Verbes pasó a depender de la Secretaría de Agricultura bajo la gestión del Secretario de Agricultura nacional Carlos Cheppi (2009), trabajando en Buenos Aires y luego pidiendo traslado a Mar del Plata.

En el año 2019 Verbes regresó a Santa Cruz convocado por Alicia Kirchner tras su victoria en las urnas y volvió a la provincia junto a su esposa que entró el Ministerio de la Producción.

Con Alicia como gobernadora, el actual Ministro de Economía de la provincia ingresó al Ministerio de Salud bajo la gestión de García durante la pandemia, Verbes era el encargado de manejar la parte económica y los números de dicha cartera y estuvo fuertemente cuestionado en ese aspecto.

Durante el cambio de gestión (Alicia-Vidal) , participó en la transición y conoció a Federico Martín. Ni lerdo ni perezoso ya en el gobierno de Vidal, el contador lo convenció al petrolero de ser retenido en el Ministerio de Economía, manteniéndose cerca del entorno de la contadora Jaramillo al principio de la gestión y reposicionándose luego que Vidal sacara de allí a la administradora contable del Sindicato de Petroleros Privados. Se dice que tanto Verbes como Perinciolli (ambos K) han sido la base no solo de consulta, sino del funcionamiento de este Ministerio desde el 2023.

Se destaca que tanto Verbes como su esposa mantenían una amistad íntima y familiar con María Cristina Kirchner, hermana de Alicia, farmacéutica de muy bajo perfil e involucrada en la causa por la compra de tierras en El Calafate a $ 7,50 y casada con Julio César Spitaleri, carnicero de Río Gallegos.

¿Entonces?

Entonces los dichos de Ezequiel Verbes renegando del retraso estructural que tiene la provincia procedente de las malas administraciones anteriores, no solo ubica a este Ministro de Economía como un funcionario mentiroso, ocultista y delirante, que toma a la opinión pública por idiota (o pretende hacerlo), simulando que no tiene historia y que esa historia demuestra, precisamente, que ha sido y sigue siendo parte de aquellos que “no quisieron dar el salto cuantitativo en la provincia” y es co-responsable de esta situación administrativa y social porque hace 19 años ha sido parte de los gobiernos que integró y son parte de “la herencia recibida”, como permanentemente se justifica el gobernador.

A pesar de todo eso, hoy Verbes desde el Ministerio, es el mayor responsable de la economía provincial y tira la pelota fuera de la cancha, tratando de hacerle creer a la opinión pública que está asombrado “por lo que ha encontrado”, cuando él mismo es el autor intelectual y material del desastre que ahora le toca administrar y critica sin sonrojarse ni tener decoro. (Agencia OPI Santa Cruz)